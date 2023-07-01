Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024, Aji Santoso Ogah Terlena

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:04 WIB
Persebaya Surabaya siap mentas di Liga 1 2022-2023. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, fokus menatap laga melawan Persis Solo di pekan perdana Liga 1 2023-2024. Dia pun ogah terlena dengan catatan bagus Persebaya sehingga mempersiapkan timnya dengan matang.

Ya, Persebaya akan memulai perjalanannya di musim 2023-2024 dengan melawan Persis Solo. Laga itu akan digelar di markas Persis, yakni Stadion Manahan, Sabtu 1 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya

Jelang laga itu, Persebaya punya catatan apik kala melawan Persis. Terbaru, Persebaya berhasil comeback sehingga menang dengan skor 4-3, meski tertinggal 3 gol pada babak pertama dalam laga persahabatan melawan Persis. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Sabtu 24 Juni 2023.

"Itu sudah lewat dan pertandingan besok itu sangat penting. Saya tidak terpaku,” ujar Aji Santoto, dalam konferensi pers jelang laga.

“Saya pelatih yang tidak pernah percaya sejarah, tidak pernah percaya tradisi, karena situasi dan waktunya berbeda,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
