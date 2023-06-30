Jelang Bela Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Begini Kondisi Terkini Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas

JAKARTA – Dokter Tim Persija Jakarta, dr Ikhsan Eka Putra, membeberkan kondisi terkini dari dua pemain tim itu, yakni Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas. Dia menyatakan bahwa perkembangan pemulihan kedua pemain Persija itu makin membaik.

"Alhamdulillah (Ondrej) Kudela kondisinya sudah membaik. Sekarang dia sudah mulai mencoba untuk ikut latihan ringan bersama tim, namun dia masih dalam proses fisioterapi,” kata dr. Ikhsan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (30/6/2023).

"Sama seperti Kudela, dia (Dony Tri Pamungkas) masih dalam proses fisioterapi, tapi sudah bisa ikut latihan ringan bersama yang lainnya," lanjutnya.

Dengan perkembangan yang sudah membaik, dr. Ikhsan mengonfirmasi keduanya sudah bisa berlatih ringan. Sang Dokter pun meminta doa dan dukungan agar keduanya cepat kembali berlatih normal.

"Doakan keduanya cepat pulih,” ucap dr. Ikhsan.

Sebagaimana diketahui, Kudela dan Dony Tri tengah menjalani pemulihan akibat cedera. Keduanya harus absen dalam beberapa pertandingan uji coba Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.