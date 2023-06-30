Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bela Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Begini Kondisi Terkini Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |00:08 WIB
Jelang Bela Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Begini Kondisi Terkini Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas
Ondrej Kudela kala berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@kudy87)
A
A
A

JAKARTA – Dokter Tim Persija Jakarta, dr Ikhsan Eka Putra, membeberkan kondisi terkini dari dua pemain tim itu, yakni Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas. Dia menyatakan bahwa perkembangan pemulihan kedua pemain Persija itu makin membaik.

"Alhamdulillah (Ondrej) Kudela kondisinya sudah membaik. Sekarang dia sudah mulai mencoba untuk ikut latihan ringan bersama tim, namun dia masih dalam proses fisioterapi,” kata dr. Ikhsan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Ondrej Kudela

"Sama seperti Kudela, dia (Dony Tri Pamungkas) masih dalam proses fisioterapi, tapi sudah bisa ikut latihan ringan bersama yang lainnya," lanjutnya.

Dengan perkembangan yang sudah membaik, dr. Ikhsan mengonfirmasi keduanya sudah bisa berlatih ringan. Sang Dokter pun meminta doa dan dukungan agar keduanya cepat kembali berlatih normal.

"Doakan keduanya cepat pulih,” ucap dr. Ikhsan.

Sebagaimana diketahui, Kudela dan Dony Tri tengah menjalani pemulihan akibat cedera. Keduanya harus absen dalam beberapa pertandingan uji coba Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/49/1631959/jakarta-super-enduro-2025-siap-digelar-sebagai-kejuaraan-nasional-yar.webp
Jakarta Super Enduro 2025 Siap Digelar sebagai Kejuaraan Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_1.jpg
Fajar/Fikri Siap Tempur di Denmark Open 2025, Tak Gentar Lawan Kim/Seo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement