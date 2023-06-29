Miliki Skuad Mumpuni, Persita Tangerang Optimis Finis 5 Besar di Liga 1 2023-2024

TANGERANG - Pelatih Persita Tangerang, Luis Edmundo Duran optimis bisa finis di posisi lima besar pada Liga 1 2023-2024. Sebab menurut Luis Edmundo, skuadnya saat ini mumpuni dengan kombinasi pemain senior, muda, dan asing.

"Saya sangat yakin kita musim ini bisa mencapai target lima besar dengan komposisi pemain senior, asing, dan muda. Kita cukup kuat untuk lalui semua lawan dan optimistis untuk musim ini," ungkap Luis Edmundo, Kamis (29/6/2023).

Seperti yang diketahui, Persita memiliki target harus finis lima besar di musim yang baru. Target tersebut diberikan langsung oleh Presiden Persita, Ahmed Rully Zulfikar.

Rully mengungkapkan target tersebut dalam sambutannya di acara peluncuran tim dan jersey Persita di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Senin 26 Juni 2023. Menurutnya, target tersebut sangat mungkin dicapai.

"Tim Persita saya targetkan musim 2023 itu masuk lima besar. Kenapa? Karena saya lihat materi yang disiapkan tim pelatih saya rasa kita bisa bersaing," ucap Rully.

Bila dilihat, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu bisa dibilang menjajaki peningkatan tiap musimnya. Setelah promosi ke Liga 1 pada 2020, Persita terus menaiki klasemen.