Tegas! Persib Bandung Bakal Banned Bobotoh yang Bawa Flare ke Stadion

BANDUNG – Persib Bandung bersikap tegas soal aturan membawa flare ke stadion saat menyaksikan laga Liga 1 2023-2024. Mereka bakal banned Bobotoh -sebutan suporter Persib- yang membawa flare.

Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Iskandar Kunaefi, mengatakan sanksi banned itu harus dilakukan. Tujuannya demi memberi efek jera kepada para suporter.

"Kita akan terapkan sanksi, salah satunya individu tersebut kita banned dari pertandingan Persib,” kata Iskandar Kunaefi di Graha Persib, Bandung, Selasa 27 Juni 2023.

“Bahkan, Kapolrestabes juga menerapkan sanksi yang tegas untuk efek jera individu yang menyalakan flare," sambungnya.

BACA JUGA: Reaksi Wasit Liga 1 soal Gaji yang Disebut Bakal Setara Menteri

Iskandar akui flare ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Karena itu, diperlukan sanksi tegas agar penyalaan flare di Stadion tidak kembali terjadi.

"Kami ingin menyampaikan juga, banyak cara bisa mengekspresikan kecintaan kita terhadap Persib. Karena flare sangat membahayakan, bisa membawa risiko, dampak kesehatan juga," jelas Iskandar.

"Flare ini belum menyadari tingkat bahayanya luar biasa. Sisi suhu, flare ketika dinyalakan 1.600 derajat celcius, flare tidak bisa padam kecuali padam sendiri," lanjutnya.

Karena itu, proses pengamanan ketat akan dilakukan Persib untuk Bobotoh yang ingin menyaksikan pertandingan langsung di Stadion. Fokus utamanya yakni flare.

"Body check akan diperketat, kita harus mapping ulang penempatan. Kedua, melarang membawa masuk makanan seperti nasi bungkus, nasi timbel atau snack. Karena yang terjadi memang cara penyelundupan dimasukkan ke dalam nasi bungkus," tutur Iskandar.

Deputi CEO PT PBB, Teddy Tjahjono menambahkan selama ini timnya mendapatkan kerugian besar dari penyalahgunaan flare di Stadion. Total Rp3-4 miliar harus dikeluarkan untuk membayar denda akibat flare.