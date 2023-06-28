Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Wonderkid Persebaya Surabaya Debut saat Hadapi Persis Solo di Laga Uji Coba, Begini Pesan Aji Santoso

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:00 WIB
3 Wonderkid Persebaya Surabaya Debut saat Hadapi Persis Solo di Laga Uji Coba, Begini Pesan Aji Santoso
Aji Santoso beri pesan kepada 3 wonderkid Persebaya Surabaya yang debut saat hadapi Persis Solo di laga uji coba (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)
SEBANYAK 3 wonderkid Persebaya Surabaya melakoni debut bersama tim senior di laga uji coba jelang Liga 1 2023-2024 kontra Persis Solo. Ketiga wonderkid yang dimaksud yakni Toni Firmansyah, Lalu Muhammad, dan Rifqi Arya.

Ya, Persebaya Surabaya menggelar laga uji coba kontra Persis Solo jelang mengarungi Liga 1 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/6/2023) dan dimenangkan oleh Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- dengan skor tipis 4-3.

Toni Firmansyah

Dalam pertandingan itu, Aji Santoso selaku pelatih Persebaya Surabaya memberikan kesempatan kepada tiga wonderkid Bajul Ijo untuk bermain. Rifqi Arya tampil sejak menit awal sebagai starter, sementara Lalu Muhammad menggantikan Andhika Ramadhani di menit ke-75, sedangkan Toni Firmansyah menggantikan Denny Agus di menit ke-46.

Hebatnya, Toni Firmansyah berhasil mencetak gol di debutnya pada menit ke-80. Hal tersebut menandakan Persebaya Surabaya tidak pernah kehabisan pemain muda berbakat usai melahirkan Marselino Ferdinan yang saat ini berkarier di divisi 2 Belgia bersama KMSK Deinze.

Menanggapi penampilan ketiga wonderkid Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengaku cukup puas. Aji pun mengingatkan kepada ketiga pemain tersebut untuk tidak cepat puas.

“Saya tekankan kepada pemain muda ini masih belum apa-apa, paling tidak dia bisa menunjukan kemampuannya. Untuk kedepanya penting bagi mereka untuk selalu serius, semangat, dan disiplin dalam berlatih, ini kuncinya,” kata Aji Santoso, dinukil dari situs resmi Persebaya Surabaya, Selasa (27/6/2023).

