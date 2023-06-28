Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi Gabung Chelsea, Christopher Nkunku Bakal Jadi Tandem Tepat untuk Romelu Lukaku

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:09 WIB
Resmi Gabung Chelsea, Christopher Nkunku Bakal Jadi Tandem Tepat untuk Romelu Lukaku
Christoper Nkunku kala berlaga. (Foto: Instagram/@chelseafc)
A
A
A

LONDON – Mantan pemain Chelsea, Shaun Wright-Phillips, mengomentari perekrutan Christopher Nkunku. Dia yakin pembelian Christopher Nkunku sangatlah tepat karena bisa jadi tandem tepat untuk Romelu Lukaku.

Diketahui, masa depan Lukaku belum menemukan titik cerah. Pemain berpaspor Belgia itu musim lalu dipinjamkan ke Inter Milan.

Christoper Nkunku

Tetapi kini, masa peminjamannya akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sayangnya, sampai saat ini, Inter Milan belum memberikan penawaran kontrak permanen kepada Lukaku.

Dengan begitu, Chelsea pun harus siap untuk merugi. Sebab, mereka yang sedang bersih-bersih pemain berpeluang menjual Lukaku jauh dari harga beli. Diketahui, Chelsea mendatangkan Lukaku dari Inter Milan dengan mahar 97,5 juta poundsterling atau sekira Rp1,8 triliun.

Mau tidak mau, The Blues akan menjualnya dengan harga di bawah itu. Pasalnya, pemain asal Belgia tersebut sepi peminat.

Kendati demikian, Wright-Phillips menyarankan kepada Mauricio Pochettino selaku pelatih Chelsea yang baru untuk tidak melepas Lukaku. Pria berusia 41 tahun itu mengingatkan untuk tidak mengulang kejadian seperti musim lalu yang mana The Blues tidak memiliki sosok target man.

“Musim lalu, tanpa striker adalah kejahatan terbesar mereka (Chelsea),” kata Wright-Phillips, dikutip dari Metro, Rabu (28/6/2023).

Halaman:
1 2
      
