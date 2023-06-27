Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Harga Pasaran Marc Klok di Persib Bandung yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |03:22 WIB
Segini Harga Pasaran Marc Klok di Persib Bandung yang Bikin Geleng-Geleng Kepala
Marc Klok punya harga pasaran yang tinggi (Foto: Twitter/marcklok10)
SEGINI harga pasaran Marc Klok di Persib Bandung yang bikin geleng-geleng kepala. Marc Anthony Klok merupakan pemain andalan yang menjadi motor permainan Persib Bandung sejak beberapa musim terakhir.

Pemain kelahiran Amsterdam, 20 April 1993 ini merupakan jebolan dari akademi salah satu klub ternama Belanda, FC Utrecht. Pada awalnya, Klok mulai merumput ke Indonesia bersama PSM Makassar.

Marc Klok

Selama sekitar tiga musim berseragam tim berjuluk Juku Eja itu, Klok tampil dalam 102 pertandingan dengan torehan 17 gol dan 12 assist. Dengan statistik ini, Klok yang berposisi sebagai gelandang tengah ini kemudian berlabuh ke Persija Jakarta pada 2020 lalu.

Pandemi Covid-19 kemudian membuat Klok minim bermain di Persija. Tercatat, Klok hanya bermain dalam 10 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 2 assist.

Memasuki Liga 1 musim 2021-2022, Marc Klok kembali bereuni dengan mantan pelatihnya di PSM Makassar yang saat itu membesut Persib Bandung, Robert Rene Alberts. Sejak kedatangannya, Klok langsung menjelma menjadi sosok yang sangat penting dalam permainan Persib.

Bahkan setelah Robert Rene Alberts dipecat Persib pada awal musim 2022-2023 lalu dan digantikan oleh Luis Milla, posisi Marc Klok di lini tengah Persib tetap tidak tergoyahkan. Pemain yang kini telah memegang paspor Indonesia ini hampir tidak tergantikan menjadi starting line up Persib era Luis Milla.

