Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Phnom Penh Crown FC, Ini Harapan Pelatih PSIS Semarang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |03:24 WIB
Lawan Phnom Penh Crown FC, Ini Harapan Pelatih PSIS Semarang
Klub PSIS Semarang kala berlaga di Liga 1. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

SEMARANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, menatap antusias laga uji coba melawan Phnom Penh Crown FC. Dia pun berharap laga ini bisa memberi pengalaman yang baik untuk para pemainnya.

Ya, PSIS Semarang akan melawan Phnom Penh Crown FC di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Sabtu 24 Juni 2023. Agenda uji coba tersebut juga akan menjadi partai uji coba terakhir PSIS Semarang sebelum fokus menyiapkan pertandingan perdana Liga 1 2023-2024.

PSIS Semarang

Gilbert menilai laga ini menghadirkan pengalaman yang memberikan sisi positif bagi para pemainnya. Pelatih asal Malta tersebut meyakini duel lawan juara Kamboja itu akan menjadi laga uji coba yang bagus untuk melihat sejauh mana progres timnya.

“Ini juga jadi pengalaman yang baik untuk tim,” ujar Gilbert, dikutip dari situs resmi PT LIB, Sabtu (24/6/2023).

“Tantangan yang baik dan bisa untuk menguji seberapa jauh kemampuan kami dalam pertandingan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629487/fifa-jatuhkan-denda-rp76-miliar-buntut-skandal-dokumen-palsu-pemain-naturalisasi-timnas-malaysia-xrh.jpg
FIFA Jatuhkan Denda Rp7,6 Miliar Buntut Skandal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas MalaysiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement