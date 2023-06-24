Lawan Phnom Penh Crown FC, Ini Harapan Pelatih PSIS Semarang

SEMARANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, menatap antusias laga uji coba melawan Phnom Penh Crown FC. Dia pun berharap laga ini bisa memberi pengalaman yang baik untuk para pemainnya.

Ya, PSIS Semarang akan melawan Phnom Penh Crown FC di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Sabtu 24 Juni 2023. Agenda uji coba tersebut juga akan menjadi partai uji coba terakhir PSIS Semarang sebelum fokus menyiapkan pertandingan perdana Liga 1 2023-2024.

Gilbert menilai laga ini menghadirkan pengalaman yang memberikan sisi positif bagi para pemainnya. Pelatih asal Malta tersebut meyakini duel lawan juara Kamboja itu akan menjadi laga uji coba yang bagus untuk melihat sejauh mana progres timnya.

“Ini juga jadi pengalaman yang baik untuk tim,” ujar Gilbert, dikutip dari situs resmi PT LIB, Sabtu (24/6/2023).

“Tantangan yang baik dan bisa untuk menguji seberapa jauh kemampuan kami dalam pertandingan,” lanjutnya.