Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Timnas Argentina, Pelatih Bali United Berharap Timnas Indonesia Bisa Hadapi Brasil

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |03:15 WIB
Usai Timnas Argentina, Pelatih Bali United Berharap Timnas Indonesia Bisa Hadapi Brasil
Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho kala berlaga di Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, ikut mengomentari pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menyambut baik laga itu, Teco -sebutan akrab Stefano Cugurra- pun berharap Timnas Indonesia bisa menghadapi lawan kuat lainnya, seperti Timnas Brasil.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga bersejarah melawan juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Pertandingan sendiri berlangsung sangat seru. Timnas Indonesia sempat membuat skuad Argentina kesulitan mencetak gol.

Namun pada akhirnya, skuad Garuda kebobolan lewat tendangan roket Leandro Paredes (38'). Pada babak kedua, giliran Cristian Romero (55') yang mencetak gol lewat tandukkan keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Viral, Ole Romeny Jelaskan Keakrabannya dengan Striker Liverpool Hugo Ekitike
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement