Usai Timnas Argentina, Pelatih Bali United Berharap Timnas Indonesia Bisa Hadapi Brasil

Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho kala berlaga di Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, ikut mengomentari pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menyambut baik laga itu, Teco -sebutan akrab Stefano Cugurra- pun berharap Timnas Indonesia bisa menghadapi lawan kuat lainnya, seperti Timnas Brasil.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga bersejarah melawan juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.

Pertandingan sendiri berlangsung sangat seru. Timnas Indonesia sempat membuat skuad Argentina kesulitan mencetak gol.

Namun pada akhirnya, skuad Garuda kebobolan lewat tendangan roket Leandro Paredes (38'). Pada babak kedua, giliran Cristian Romero (55') yang mencetak gol lewat tandukkan keras.