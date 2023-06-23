Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Pelatih Bali United yang Nikmati Betul Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Laga Bersejarah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |01:28 WIB
Cerita Pelatih Bali United yang Nikmati Betul Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Laga Bersejarah!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. (Foto: PSSI)
BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, ikut menyoroti jalannya laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 yang baru saja digelar. Dia mengaku sangat menikmati jalannya laga bersejarah itu.

"Pertandingan berlangsung bagus dan suasana stadion cukup baik,” ujar Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra, dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (23/6/2023).

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

“Kedua tim berkerja keras dan dari televisi juga terbilang seru," lanjutnya.

"Saya pikir semua suporter, pemain, pelatih, dan ofisial menikmati laga bersejarah itu,” jelas Teco.

