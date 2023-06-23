Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Hindari Main Mata dengan Mafia Sepakbola, Erick Thohir Janjikan Gaji Wasit Lebih Tinggi dari Menteri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |01:05 WIB
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai cara dilakukan PSSI untuk bisa membuat wasit Liga 1 2023-2024 sejahtera agar tidak mencoba mencari uang dari cara lain yang jelas dilarang. Untuk itu, PSSI siap membayar gaji wasit dengan nominal yang cukup besar.

Bahkan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menyebut gaji wasit Liga nantinya akan lebih tinggi dari Menteri. Semua itu dilakikan agar wasit tidak main mata dengan mafia sepakbola.

Tidak hanya soal gaji saja, PSSI pun berusaha meningkat kualitas wasit-wasit di Indonesia. Langkahnya adalah pihaknya bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) terkait pembenahan wasit-wasit di Indonesia.

Erick Thohir mengatakan wasit Liga 1 2023-2024 sudah punya batasan minum bekerja dalam satu musim. Itu untuk memberikan kepastian pekerjaan dan pemasukkan dalam satu musim.

"Ada 18 wasit Liga 1. Mereka (masing-masing wasit) akan 17 kali meniup peluit (bekerja dalam satu musim). Padahal target kami 15 kali. Seharusnya itu cukup "kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Erick Thohir

Menteri BUMN itu mengatakan gaji wasit Liga 1 pun bisa dikatakan akan melebihi menteri. Namun, dia belum membeberkan penghasilan pasti setiap wasit dalam satu kali memimpin laga.

"(Bakal) lebih tinggi gajinya dari menteri. Alhamdulillah lebih tinggi, selevel menteri, harus bangga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
