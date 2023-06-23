Dalam Waktu Dekat, Thomas Doll Janji Persija Jakarta Bakal Kedatangan Pemain Asing Tambahan

JAKARTA – Persija Jakarta dipastikan masih belum berhenti untuk merekrut pemain sebelum Liga 1 2023-2024 bergulir. Bahkan pelatih Persija, Thomas Doll, menjanjikan bahwa dalam waktu dekat ini ia akan mengumumkan pemain asing tambahan.

Ya, Persija memang masih memiliki kesempatan untuk menambah jumlah pemain asingnya. Persija Jakarta saat ini sudah memiliki tiga pemain asing, yakni Ryo Matsumura (Jepang), Ondrej Kudela (Republik Ceko), dan Marko Simic (Kroasia).

Dengan demikian, Persija sejatinya masih mempunyai slot empat pemain asing lagi untuk direkrut. Hal itu berdasarkan regulasi dari operator kompetisi, yang hanya memperbolehkan kuota lima pemain asing plus satu pemain asing dari Asia Tenggara (5+1).

Melihat kondisi itu, Doll menyebut saat ini Persija sedang menunggu pemain yang tepat untuk direkrut. Jika sudah ada yang cocok, maka ia akan segera mengumumkan kabar baik tersebut kepada Jakmania.

“Tidak, tidak, tidak. Kami juga menunggu pemain asing, hari ini (saat uji coba lawan RANS Nusantara) kami tidak memiliki pemain asing di lapangan, Matsumura, Kudela tidak ada di lapangan,” kata Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta pada Jumat (23/6/2023).

“Jadi tentu kami membutuhkan pemain asing, jadi kami juga memiliki posisi yang tersedia untuk pemain asing dan pemain Asia Tenggara juga akan datang, kami butuh sedikit passion,” sambungnya.