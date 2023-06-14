Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senang Masih Dipercaya Shin Tae-yong untuk Bela Timnas Indonesia, Witan Sulaeman Siap Menggila di Laga Kontra Palestina dan Argentina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |00:25 WIB
Senang Masih Dipercaya Shin Tae-yong untuk Bela Timnas Indonesia, Witan Sulaeman Siap Menggila di Laga Kontra Palestina dan Argentina
Pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman. (Foto: Instagram/witansulaiman_)
DEPOK - Pemain Persija Jakarta, Witan Sulaeman, mengaku senang masih dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Untuk membayar kepercayaan tersebut, Witan pun siap menggila kala Garuda menghadapi Timnas Palestina dan Argentina.

Ya, Witan masuk ke dalam 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Skuad Garuda yang akan melakoni dua laga FIFA matchday. Laga itu melawan Palestina, Rabu 14 Juni 2023 dan Argentina, Senin 19 Juni 2023.

Jelang kedua laga tersebut, Witan mengatakan setiap pemain pasti akan bekerja keras demi bisa membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Pasalnya, tim Merah-Putih itu sangat antusias menatap laga tersebut.

"Alhamdulillah masih dipercaya membela Timnas Indonesia. Pasti kami akan tunjukkan 100 persen di lapangan," kata Witan dilansir dari Channel Youtube Persija Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Witan Sulaeman

Pemain Persija itu mengatakan timnya tidak akan gentar dengan nama besar Palestina dan Argentina. Sebab Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan dengan sangat matang, apalagi akan didukung suporter dalam laga nanti.

Bicara peringkat FIFA kedua negara itu memang berbanding jauh dengan Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong itu berada di ranking 149.

Halaman:
1 2
      
