TC di Yogyakarta Berjalan Mulus, Aji Santoso Puas dengan Perkembangan Persebaya Surabaya

YOGYAKARTA – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso puas dengan perkembangan yang diperlihatkan skuadnya selama melakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. Aji pun berharap peningkatan tersebut bisa terus berlangsung hingga Liga 1 2023-2024 dimulai.

Jelang bergulirnya musim yang baru, Persebaya Surabaya terus memantapkan persiapan. Kompetisi kasta teratas itu akan dimulai pada 1 Juli mendatang dengan format yang berbeda, yakni menggunakan fase reguler dan championships.

Untuk menghadapi Liga 1 2023-2024, Persebaya mematangkan persiapan dengan mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Klub berjuluk Bajul Ijo itu akan mengakhiri masa latihannya di Kota Pelajar pada 15 Juni mendatang.

Setelah sepekan berlatih bersama, Aji senang dengan perkembangan para pemain Bajul Ijo. Menurut Aji, anak asuhnya itu mampu mengaplikasikan materi dan membangun chemistry dengan sangat baik.

”Perkembangan pemain cukup signifikan, terlihat bagaimana mereka menyerap semua materi, baik taktikal maupun fisik, chemistry apalagi,” kata Aji dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (13/6/2023).