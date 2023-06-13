Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

TC di Yogyakarta Berjalan Mulus, Aji Santoso Puas dengan Perkembangan Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:30 WIB
TC di Yogyakarta Berjalan Mulus, Aji Santoso Puas dengan Perkembangan Persebaya Surabaya
Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso puas dengan perkembangan yang diperlihatkan skuadnya selama melakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. Aji pun berharap peningkatan tersebut bisa terus berlangsung hingga Liga 1 2023-2024 dimulai.

Jelang bergulirnya musim yang baru, Persebaya Surabaya terus memantapkan persiapan. Kompetisi kasta teratas itu akan dimulai pada 1 Juli mendatang dengan format yang berbeda, yakni menggunakan fase reguler dan championships.

Untuk menghadapi Liga 1 2023-2024, Persebaya mematangkan persiapan dengan mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Klub berjuluk Bajul Ijo itu akan mengakhiri masa latihannya di Kota Pelajar pada 15 Juni mendatang.

Persebaya Surabaya vs Bali United

Setelah sepekan berlatih bersama, Aji senang dengan perkembangan para pemain Bajul Ijo. Menurut Aji, anak asuhnya itu mampu mengaplikasikan materi dan membangun chemistry dengan sangat baik.

”Perkembangan pemain cukup signifikan, terlihat bagaimana mereka menyerap semua materi, baik taktikal maupun fisik, chemistry apalagi,” kata Aji dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660637/hasil-liga-inggris-liverpool-menang-dramatis-atas-wolves-florian-wirtz-cetak-gol-perdana-sjn.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Menang Dramatis atas Wolves, Florian Wirtz Cetak Gol Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Cedera Bek Arsenal Bertambah, Arteta Dipaksa Putar Otak di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement