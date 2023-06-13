Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2023-2024, Borneo FC Maksimalkan Waktu Persiapan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:04 WIB
Jelang Liga 1 2023-2024, Borneo FC Maksimalkan Waktu Persiapan
Borneo FC terus geber persiapan jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
JELANG Liga 1 2023-2024, Borneo FC maksimalkan waktu persiapan. Hal itu diungkap pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, yang masih ingin tingkatkan kemampuan pemainnya jelang hadapi Liga 1 2023-2024 dengan uji coba lawan tim yang sepadan.

"Kami membutuhkan waktu 2,5 minggu ke depan untuk melakukan beberapa laga persahabatan. Laga pertama kami melawan Persik Kediri. Jadi, kami harus dalam kondisi fit," ucap Pieter Huistra dilansir dari laman Borneo FC.

Borneo FC

Sejauh ini, Borneo FC terus memaksimalkan pemusatan latihan (TC) yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Pelatih 56 tahun itu juga mengungkap, para pemain harus makin kompak mendekati waktu dimulainya Liga 1 2023-2024.

"Para pemain harus berkembang dengan adanya pemain yang baru masuk dan keluar,” ucapnya.

“Saya harapkan sekali mereka tetap dalam kondisi fit dan mengetahui taktik yang digunakan oleh tim. Semua itu juga untuk melatih kesiapan sisi mental," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
