Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Musim Perdana di Manchester City Langsung Berbuah Treble Winner, Begini Reaksi Erling Haaland

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |03:53 WIB
Musim Perdana di Manchester City Langsung Berbuah Treble Winner, Begini Reaksi Erling Haaland
Erling Haaland bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. (Foto: Manchester City)
A
A
A

MANCHESTER Erling Haaland menjalani musim fantastis di Manchester City pada 2022-2023. Musim perdananya itu di Man City langsung bisa berbuah treble winner.

Mendapati pencapaian fantastis itu, Haaland mengaku begitu senang. Tetapi, di sisi lain, dia masih merasa tak menyangka bisa mengukir pencapaian luar biasa tersebut.

Manchester City

Pasalnya, di usia Haaland yang masih muda, dia bisa menorehkan prestasi fantastis itu. Tetapi, Haaland memang pencapaian ini sebagai bukti bahwa tak ada hal yang mustahil untuk dicapai.

"Dalam mimpi terliar saya, saya tidak akan pernah menganggap ini sebagai saya yang berusia 22 tahun, jujur,” kata Haaland, dikutip dari ANTARA, Selasa (13/6/2023).

“Tapi, itu menunjukkan bahwa itu mungkin bagi seorang pria dari kota kecil di Norwegia,” lanjutnya.

“Menurut saya, ini juga memberi motivasi kepada anak muda lain dalam situasi yang sama seperti saya bermain sepakbola di aula dalam ruangan di kampung halaman saya,” jelas Haaland.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/50/1660507/terence-crawford-jadi-petinju-terbaik-2025-tutup-karier-di-puncak-prestasi-bda.jpg
Terence Crawford Jadi Petinju Terbaik 2025, Tutup Karier di Puncak Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/bek_sayap_ac_milan_davide_bartesaghi.jpg
AC Milan Pasang Harga Selangit untuk Wonderkid 19 Tahun, Arsenal hingga Real Madrid Terkejut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement