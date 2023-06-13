Musim Perdana di Manchester City Langsung Berbuah Treble Winner, Begini Reaksi Erling Haaland

MANCHESTER – Erling Haaland menjalani musim fantastis di Manchester City pada 2022-2023. Musim perdananya itu di Man City langsung bisa berbuah treble winner.

Mendapati pencapaian fantastis itu, Haaland mengaku begitu senang. Tetapi, di sisi lain, dia masih merasa tak menyangka bisa mengukir pencapaian luar biasa tersebut.

Pasalnya, di usia Haaland yang masih muda, dia bisa menorehkan prestasi fantastis itu. Tetapi, Haaland memang pencapaian ini sebagai bukti bahwa tak ada hal yang mustahil untuk dicapai.

"Dalam mimpi terliar saya, saya tidak akan pernah menganggap ini sebagai saya yang berusia 22 tahun, jujur,” kata Haaland, dikutip dari ANTARA, Selasa (13/6/2023).

“Tapi, itu menunjukkan bahwa itu mungkin bagi seorang pria dari kota kecil di Norwegia,” lanjutnya.

“Menurut saya, ini juga memberi motivasi kepada anak muda lain dalam situasi yang sama seperti saya bermain sepakbola di aula dalam ruangan di kampung halaman saya,” jelas Haaland.