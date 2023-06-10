Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat dan Shayne Pattynama Disebut Cedera, Manajer Timnas Indonesia Angkat Bicara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:01 WIB
Jordi Amat dan Shayne Pattynama Disebut Cedera, Manajer Timnas Indonesia Angkat Bicara
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shayne Pattynama saat bela Viking FK. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

SURABAYA - Jelang menghadapi Tim Nasional (Timnas) Palestina dan Argentina, ada kabar buruk yang menyelimuti Timnas Indonesia. Kabar kurang baik itu terkait cederanya dua pemain abroad Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Shayne Pattynama.

Ternyata, faktanya Jordi dan Shayne tak mengalami cedera apapun. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumardji.

Sumardji malahan menegaskan Shayne dan Jordi akan segera bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Tepatnya pada 12 Juni 2023 mendatang.

Sumardji mengatakan jadwal kedatangan kedua pemain itu tidak ada perubahan sejauh ini. Tentunya pihaknya menantikan kehadiran kedua pemain tersebut agar Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- makin lengkap.

Jordi Amat

"Jordi sama Pattynama sesuai jadwal tanggal 12 Juni datang," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (10/6/2023).

Pria yang juga menjabat anggota Exco PSSI itu mengaku bingung kenapa Jordi dan Pattynama diisukan mengalami cedera. Karena itu, dia cukup menyayangkan adanya isu tersebut.

Halaman:
1 2
      
