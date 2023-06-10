Tak Tambah Amunisi, 4 Kiper Persib Bandung Ini Jadi Andalan di Liga 1 2023-2024

PERSIB Bandung tak menambah amunisi penjaga gawangnya untuk hadapi Liga 1 2023-2024. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos.

Menurutnya, empat kiper sudah lebih dari cukup. Keempat kiper yang dimaksud adalah Teja Paku Alam, Fitrul Dwi Rustapa, Reky Rahayu dan Satrio Azhar.

(Teja Paku Alam (tengah) jadi salah satu penjaga gawang andalan Persib Bandung untuk Liga 1 2023-2024)

"Saya sangat senang dengan kiper yang ada di sini dan saya rasa memang butuh progres selalu. Tapi saya tidak berpikir untuk membawa kiper (baru)," ujar Luizinho Passos.

Namun, pelatih asal Brasil itu akan tetap menyertakan dua kiper tambahan dari akademi Persib Bandung. Di antaranya, Sheva Sanggasi dan Fitrah Maulana.

"Saya membawa dua kiper untuk belajar dan berkembang hari demi hari. Saya rasa penting bagi mereka untuk berlatih bersama kiper senior," katanya.

Luizinho Passos mengaku menyukai dua kiper muda dari akademi Persib Bandung itu. Salah satunya karena postur yang dimiliki sangat bagus untuk posisi kiper.

"Saya suka semua, postur itu sangat penting tapi yang tak kalah penting dari kiper adalah mentalitas dan saya sangat senang terhadap Sheva karena punya postur bagus dan juga mentalitas bagus, itu penting bagi penjaga gawang," tuturnya.