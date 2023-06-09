West Ham United Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, David Moyes Girang Bukan Main: Ini Luar Biasa!

PRAHA – West Ham United sukses meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Mendapati kesuksesan ini, pelatih West Ham United, David Moyes, pun girang bukan main.

Moyes menyebut kesuksesan ini terasa begitu luar biasa. Pasalnya, West Ham sendiri perlu berjuang keras untuk bisa meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa musim ini.

Bagi Moyes sendiri, gelar juara ini jadi momen luar biasa dalam kariernya sebagai pelatih. Dia sangat bangga atas pencapaian yang didapat West Ham.

“Ini luar biasa. Saya memiliki karier yang panjang di sepakbola dan Anda tidak mendapat banyak momen seperti ini. Sebagai manajer, momen-momen seperti ini jarang terjadi. Ini adalah momen yang luar biasa bagi kami,” kata Moyes, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

“West Ham adalah klub brilian di London yang melakukan pekerjaan luar biasa,” lanjutnya.

“Ini adalah klub keluarga yang hebat. Ini menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ini adalah langkah lain di jalan kemajuan yang berkelanjutan,” puji Moyes.