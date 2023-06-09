Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

West Ham United Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, David Moyes Girang Bukan Main: Ini Luar Biasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |02:43 WIB
West Ham United Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, David Moyes Girang Bukan Main: Ini Luar Biasa!
West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRAHA West Ham United sukses meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Mendapati kesuksesan ini, pelatih West Ham United, David Moyes, pun girang bukan main.

Moyes menyebut kesuksesan ini terasa begitu luar biasa. Pasalnya, West Ham sendiri perlu berjuang keras untuk bisa meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa musim ini.

West Ham United

Bagi Moyes sendiri, gelar juara ini jadi momen luar biasa dalam kariernya sebagai pelatih. Dia sangat bangga atas pencapaian yang didapat West Ham.

“Ini luar biasa. Saya memiliki karier yang panjang di sepakbola dan Anda tidak mendapat banyak momen seperti ini. Sebagai manajer, momen-momen seperti ini jarang terjadi. Ini adalah momen yang luar biasa bagi kami,” kata Moyes, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

“West Ham adalah klub brilian di London yang melakukan pekerjaan luar biasa,” lanjutnya.

“Ini adalah klub keluarga yang hebat. Ini menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ini adalah langkah lain di jalan kemajuan yang berkelanjutan,” puji Moyes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Barcelona Darurat Bek! Cedera Christensen Buat Flick Tekan Tombol Transfer Mendesak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement