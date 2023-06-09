Gagal Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, Pelatih Fiorentina Tak Terima

PRAHA – Pelatih Fiorentina, Vincenzo Italiano, benar-benar tidak menerima timnya kalah dari West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023, pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari WIB. Pasalnya menurut Italiano, permainan Fiorentina amat baik di final tersebut, namun nyatanya mereka gagal juara.

Ya, Fiorentina harus gigit jari setelah kalah tipis 1-2 dari West Ham di Stadion Fortuna Arena, Praha. Tim berjuluk La Viola itu sebenarnya bermain sangat baik selama pertandingan.

Meski pasukan Italiano harus tertinggal 0-1 lebih dulu lewat gol Said Benrahma via penalti (62’). Mereka tetap berhasil meresponnya dengan baik lewat gol Giacomo Bonaventura di menit ke-67.

Sayangnya tim asal Italia itu harus mendapat petaka karena West Ham sukses mencetak gol kemenangannya di menit-menit akhir lewat gol Jarrod Bowen. Usai laga, Italiano menyebut bahwa kekalahan ini cukup memalukan.

Pasalnya, Fiorentina harus kalah ketika bermain sangat baik di dua laga final yang telah mereka lakoni di musim ini. Sebelumnya, La Viola juga harus menelan kekalahan dari Inter Milan dengan skor 1-2 di final Piala Italia 2022-2023.

“Kami kalah di dua final dengan bermain sangat baik, dan itu memalukan,” kata Italiano, dikutip dari BBC, Jumat (9/6/2023).