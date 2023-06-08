Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Real Madrid Cari Pengganti Karim Benzema, Harry Kane Langsung Dapat Wejangan dari Legenda Los Blancos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |02:00 WIB
Real Madrid Cari Pengganti Karim Benzema, Harry Kane Langsung Dapat Wejangan dari Legenda Los Blancos
Harry Kane dapat wejangan untuk segera merapat ke Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

REAL Madrid saat ini tengah mencari penyerang baru selepas kepergian Karim Benzema. Melihat hal itu, legenda Los Blancos -julukan Real Madrid, Sergio Ramos pun langsung memberikan wejangan ke Harry Kane untuk tidak menolak jika mendapat tawaran dari Real Madrid.

Seperti diketahui, Benzema resmi hengkang dari Real Madrid setelah memperkuat selama 14 tahun. Pemain berusia 35 tahun itu pun memutuskan hijrah ke Al Ittihad dan diikat kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 2025 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Harry Kane

Baca Juga:
baca_juga

Dengan demikian, saat ini Real Madrid tengah mencari pengganti yang tepat untuk mengisi pos yang ditinggalkan Karim Benzema. Nama Harry Kane kini santer dikaitkan dengan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Melihat Harry Kane yang diisukan dengan Real Madrid, Sergio Ramos pun langsung memberikan saran kepada Kane. Dia menyarankan penyerang Tottenham Hotspur itu untuk tidak menolak jika mendapat tawaran dari Real Madrid.

Selain itu, Sergio Ramos juga melihat sosok bomber berpaspor Inggris itu merupakan pemain yang tepat mengisi lini depan Real Madrid. Ramos merasa kualitas Kane dari segi ketajaman sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Saran saya untuk pemain manapun adalah jangan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid, ini adalah klub spesial yang tahu cara menang,” kata Sergio Ramos, dilansir dari Metro, Rabu (7/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659125/cabor-gagal-penuhi-target-sea-games-2025-akan-dihukum-kemenpora-termasuk-timnas-indonesia-u22-lia.webp
Cabor Gagal Penuhi Target SEA Games 2025 Akan Dihukum Kemenpora, Termasuk Timnas Indonesia U-22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement