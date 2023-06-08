Real Madrid Cari Pengganti Karim Benzema, Harry Kane Langsung Dapat Wejangan dari Legenda Los Blancos

REAL Madrid saat ini tengah mencari penyerang baru selepas kepergian Karim Benzema. Melihat hal itu, legenda Los Blancos -julukan Real Madrid, Sergio Ramos pun langsung memberikan wejangan ke Harry Kane untuk tidak menolak jika mendapat tawaran dari Real Madrid.

Seperti diketahui, Benzema resmi hengkang dari Real Madrid setelah memperkuat selama 14 tahun. Pemain berusia 35 tahun itu pun memutuskan hijrah ke Al Ittihad dan diikat kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 2025 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Dengan demikian, saat ini Real Madrid tengah mencari pengganti yang tepat untuk mengisi pos yang ditinggalkan Karim Benzema. Nama Harry Kane kini santer dikaitkan dengan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Melihat Harry Kane yang diisukan dengan Real Madrid, Sergio Ramos pun langsung memberikan saran kepada Kane. Dia menyarankan penyerang Tottenham Hotspur itu untuk tidak menolak jika mendapat tawaran dari Real Madrid.

Selain itu, Sergio Ramos juga melihat sosok bomber berpaspor Inggris itu merupakan pemain yang tepat mengisi lini depan Real Madrid. Ramos merasa kualitas Kane dari segi ketajaman sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Saran saya untuk pemain manapun adalah jangan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid, ini adalah klub spesial yang tahu cara menang,” kata Sergio Ramos, dilansir dari Metro, Rabu (7/6/2023).