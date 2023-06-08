Masa Bakti di Real Madrid Segera Berakhir, Raul Gonzalez Merapat ke Getafe?

Masa bakti Raul Gonzalez di Real Madrid segera berakhir pada Juni 2023 (Foto: Instagram/@raulgonzalez)

MASA bakti di Real Madrid segera berakhir, Raul Gonzalez merapat ke Getafe? Sekadar diketahui, Raul Gonzalez saat ini merupakan pelatih tim Real Madrid Junior, RM Castilla.

Ia didapuk jadi pelatih RM Castilla sejak 2019 silam. Meski demikian, kontrak pria 45 tahun itu bakal segera habis pada akhir bulan ini.

Menyusul habisnya kontrak di RM Castilla, Raul Gonzalez santer dikaitkan dengan Getafe. Menurut laporan media Spanyol, Football Espana, rumor itu beredar menyusul habisnya kontrak pelatih Getafe, Jose Bordalas.

Sekadar informasi, kontrak Bordalas habis pada Juni 2023. Sampai saat ini, manajemen klub belum memberi lampu hijau untuk memperpanjang kontrak pria asal Spanyol tersebut.

Itu tak terlepas dari capaian Bordalas bersama Getafe yang tak begitu baik. Tim asal Madrid itu hanya bisa finis ke-15 di klasemen akhir Liga Spanyol 2022-2023 dengan koleksi 42 poin.

Beruntung Getafe tak degradasi ke kasta kedua Liga Spanyol musim depan. Mereka masih unggul dua angka dari Real Valladolid, yang ada di posisi ke-18.