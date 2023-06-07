Persik Kediri Gelar TC di Jakarta, Fokus Tingkatkan Fisik Pemain

PERSIK Kediri gelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta sejak Minggu, 4 Juni 2023. Selama TC, pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide menggembleng anak didiknya dengan menu latihan fisik, agar para pemain kuat menghadapi pertandingan.

"Sesuai dengan rencana, kami tetapkan rencana pemusatan latihan. Kami fokus fisik. Jadi pagi latihan di gym, sore latihan di lapangan tapi fokus fisik," ucap Marcelo Rospide, diktuip dari ANTARA.

Lebih lanjut, juru taktik asal Brasil itu menuturkan, TC memang sengaja digelar di Ibu Kota. Sejak pertama kali di Jakarta dan melatih Persik Kediri, Marcelo ingin para pemain bisa istirahat, makan, dan latihan secara bagus.

Hal itu juga sudah didiskusikan dengan manajemen. Sebab itu Jakarta dipilih sebagai lokasi TC, agar para pemain bisa merasakan fasilitas yang ada.

Selain fisik, Marcelo Ropside juga mengatakan akan menjajal kekuatan tim Liga 1. Itu ditujukan untuk melihat kualitas dari para pemain.