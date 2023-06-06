Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius Ungkap Kondisi Pemainnya Jelang Liga 1 2023-2024: Masih Ada yang Perlu Ditingkatkan

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |02:03 WIB
Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius Ungkap Kondisi Pemainnya Jelang Liga 1 2023-2024: Masih Ada yang Perlu Ditingkatkan
Gilbert Agius punya sejumlah catatan penting untuk timnya jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@psisfcofficial)
A
A
A

PELATIH PSIS Semarang, Gilbert Agius ungkap kondisi pemainnya jelang Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih asal Malta itu, masih ada yang perlu ditingkatkan oleh para pemainnya untuk hadapi musim baru.

Juru taktik 49 tahun itu juga menyoroti fisik pemain PSIS Semarang. Baginya masih banyak waktu untuk meningkatkan fisik para pemainnya.

PSIS Semarang

"Kondisi fisik pemain tidak buruk, tapi masih ada waktu untuk meningkatkan," katanya dikutip dari ANTARA.

Sejauh ini, PSIS Semarang sudah melakukan persiapan jelang Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu juga sudah melakoni uji tanding, salah satunya lawan Persik Kendal.

Meski demikian, Gilbert menyebut pemain PSIS Semarang masih perlu ditempa. Dirinya pun sangat menyoroti bagaimana pemainnya menguasai bola pada pertandingan laga uji coba tersebut.

"Beberapa hal bisa ditingkatkan, terutama saat tim tidak menguasai bola," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam laga uji coba tersebut, PSIS Semarang menang 6-0 atas Persik Kendal. Akan tetapi, skuad PSIS Semarang belum lengkap.

Halaman:
1 2
      
