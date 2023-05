PELATIH AS Roma, Jose Mourinho dapat pujian setinggi langit jelang hadapi Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023. Pujian tersebut disampaikan pemain muda Giallorossi -julukan AS Roma, Edoardo Bove.

Sebagaimana diketahui, AS Roma akan menantang Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023. Laga tersebut rencananya akan dilangsungkan di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023) dini hari tepatnya pukul 02.00 WIB.

Sevilla dianggap menjadi tantangan besar AS Roma dalam merengkuh gelar juara Liga Eropa musim ini. Pasalnya, Los Nervionenses -julukan Sevilla- memiliki catatan apik selama berkiprah di Liga Eropa.

Tercatat, ini merupakan final ketujuh Sevilla di Liga Eropa. Sementara dari enam partai final sebelumnya, Los Nervionenses mampu menyapu bersih dengan kemenangan.

Menjelang partai final tersebut, pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho pun mendapat pujian setinggi langit dari pemain muda Giallorossi, Edoardo Bove. Bove menilai Mourinho merupakan pelatih yang spesial.

โ€œSaya pikir dia (Jose Mourinho) orang yang spesial, karena dia adalah orang yang nyata,โ€ kata Edoardo Bove memuji Jose Mourinho dilansir dari Football Italia, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, Edoardo Bove juga mengatakan Jose Mourinho tidak membeda-bedakan pemain AS Roma. Pelatih berjuluk The Special One itu bahkan bakal mengatakan sesuatu secara blak-blakan ke seluruh pemainnya.

โ€œDia memperlakukan anggota tim lainnya seperti dia memperlakukan saya, dan itu yang paling penting,โ€ lanjut Edoardo Bove.

โ€œJika dia ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengatakannya langsung di hadapan kami, dan saya lebih suka orang seperti itu,โ€ pungkasnya.

Lantas, apakah pujian yang diterima Jose Mourinho akan membuatnya mampu membawa AS Roma meraih gelar juara Liga Eropa 2022-2023? Menarik untuk dinantikan.