JELANG Sevilla vs AS Roma di final Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho disebut bisa bawa Giallorossi -julukan AS Roma- berjaya. Hal tersebut disampaikan legenda AS Roma, Francesco Totti.

Sebagai informasi, AS Roma akan bersua Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023. Partai puncak tersebut bakal tersaji di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023) dini hari tepatnya pukul 02.00 WIB.

Partai final tersebut merupakan yang ketujuh kalinya bagi Sevilla. Sementara pada enam pertandingan final Liga Eropa sebelumnya, klub berjuluk Los Nervionenses itu mampu menyapu bersih dengan kemenangan.

Oleh sebab itu, Sevilla dianggap merupakan ancaman besar bagi AS Roma. Kendati demikian, legenda Giallorossi, Francesco Totti yakin Sevilla dapat ditumbangkan di partai final kali ini.

“Saya kira Sevilla memiliki lebih banyak pengalaman di final ini. Saya pikir mereka telah bermain di enam final dan memenangkan semua. Jadi, cepat atau lambat, dengan sedikit keberuntungan, mereka akan kalah,” ujar Francesco Totti dilansir dari Football Italia, Selasa (30/5/2023).

Selain itu, Francesco Totti optimistis pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho bakal membuktikan kualitasnya dan membawa Giallorossi berjaya. Menurut Totti, Mourinho bisa mempersembahkan gelar Liga Eropa untuk yang ketiga kalinya bagi AS Roma. “Dan dengan Mourinho yang bertanggung jawab, kami memiliki peluang fantastis ini. Dia adalah pelatih dengan banyak pengalaman dalam pertandingan seperti ini, jadi dia akan menghadapi tantangan dengan cara terbaik untuk membuat tim menjadi yang teratas,” kata Totti. BACA JUGA: Bawa AS Roma Melenggang ke Final Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho Dapat Pujian Setinggi Langit “Dengan pelatih seperti ini, yang memiliki kepribadian kuat, semuanya menjadi lebih mudah. Pelatih seperti ini terbiasa menang, jadi mereka bisa menularkan mental juara ini ke tim, dan saya pikir itulah yang dia lakukan,” pungkasnya.

