KISARAN harga tiket Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) berkaca dari laga Argentina vs Australia di China akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia dipastikan melawan Timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

Laga Timnas Indonesia vs Argentina sangat ditunggu-tunggu para pencinta sepakbola Tanah Air. Apalagi, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- merupakan juara Piala Dunia 2022 yang memiliki pemain bintang seperti Lionel Messi, Lautaro Martinez, hingga Julian Alvarez.

Namun, PSSI belum mengumumkan berapa harga tiket pertandingan Timnas Indonesia kontra Argentina. Karena itu, publik sepakbola Tanah Air dibuat penasaran dan bertanya-tanya berapa harga yang perlu dirogoh untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Satu hal yang pasti, sebelum melawan Timnas Indonesia, Timnas Argentina akan lebih dulu melawan Timnas Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023. Belum lama ini, media China sudah memprediksi harga tiket laga Argentina vs Australia itu yang diperkirakan paling murah sebesar 188 yuan atau sekira Rp396 ribu.

Sementara itu, untuk harga tiket yang paling mahal pada laga Argentina vs Australia berada di angka 1888 yuan atau sekira Rp3,9 juta. Angka tersebut diyakini tak akan berbeda jauh pada laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK, Jakarta.

Jika berkaca dari harga tiket Argentina vs Australia, harga termurah laga Timnas Indonesia vs Argentina diprediksi berada di angka Rp400 ribu. Kemudian untuk harga tiket termahal pada laga Timnas Indonesia vs Argentina kemungkinan besar di kisaran Rp3,5 juta dalam kategori VVIP.

Tentunya, kisaran harga ini juga berkaca pada laga-laga Timnas Indonesia melawan tim elite lain seperti Uruguay dan Belanda beberapa tahun lalu. Tercatat, saat Timnas Indonesia melawan Uruguay, PSSI menjual tiket termurah di angka Rp75 ribu dan tiket termahal atau kategori VVIP di angka Rp2 juta pada 2010. (Timnas Indonesia saat bertemu Uruguay pada 2010) Kemudian saat Timnas Indonesia melawan Belanda pada 2013, tiket termurah ada di angka Rp50 ribu dan tiket termahal berada di angka Rp1,75 juta. Dikarenakan adanya inflasi setiap tahunnya dan animo masyarakat begitu tinggi untuk menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan, kisaran harga tiket Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK seperti yang dibahas di atas. BACA JUGA: Gara-Gara Akan Bertanding dengan Argentina, Netizen Kamboja Puji Timnas Indonesia Setinggi Langit Sebelum melawan Timnas Argentina, Timnas Indonesia akan lebih dulu menjajal kekuatan Palestina. Pertandingan tersebut nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur, 14 Juni 2023.

