SEBANYAK 5 pemain yang paling sering dapat Man of the Match di Liga Champions akan dibahas di sini. Kompetisi paling bergengsi antarklub sepakbola di Eropa itu memang selalu mencuri perhatian.

Setiap musimnya selalu ada kejutan yang mewarnai setiap pertandingan. Tak hanya meraih gelar juara namun juga gelar individu pemain selalu dinanti para pencinta sepakbola di seluruh dunia.

UEFA sebagai penyelenggara tak pernah melewatkan penghargaan Man of the Match (MOTM). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemain terbaik dalam satu laga. Dari beberapa pemain top dunia, ada pemain yang paling sering mendapat gelar tersebut saat berlaga Liga Champions. Siapa saja mereka? Simak jawabannya berikut ini.

Berikut 5 Pemain yang Paling Sering Dapat Man of the Match di Liga Champions

5. Karim Benzema

Pemain andalan Real Madrid satu ini memang terkenal sebagai salah satu penyerang terbaik. Terbaru dalam 10 pertandingan Los Blancos -julukan Real Madrid- di Liga Champions 2022-2023, pemain 35 tahun ini telah mencetak 4 gol.

Sejak 2009, dalam gelaran Liga Champions pemain berpaspor Prancis ini tercatat telah meraih 13 gelar Man of the Match dari 121 pertandingan. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia.

4. Robert Lewandowski

Pada 2021, pemain internasional Polandia ini meraih Sepatu Emas Eropa keduanya setelah mencetak 35 gol di Liga Jerman. Robert Lewandowski dapat dibilang penembak jitu terbaik saat ini.

Pemain 33 tahun ini kini bergabung dengan Barcelona dari Bayern Munich pada musim panas 2022. Selama keikutsertaannya di Liga Champions sejak 2009, ia meraih 19 penghargaan Man of the Match dalam 106 pertandingan.

3. Neymar Jr





Pemain asal Brasil satu ini memang dikenal terampil dalam menggiring bola. Neymar Jr memiliki skill menggiring bola yang halus, permainan link-up, dan visi yang luar biasa.

Pemain PSG ini pun telah mencetak dua gol dalam 6 pertandingan di Liga Champions musim ini. Menjadi pemain yang luar biasa, pemain 31 tahun ini berhasil meraih 23 penghargaan Man of the Match di Liga Champions dalam 75 pertandingan sejak 2009.

2. Cristiano Ronaldo





Pemain Al Nassr satu ini memang memiliki perjalanan dunia sepakbola yang panjang di benua Eropa. Ya, Cristiano Ronaldo diketahui kerap mencetak gol-gol indah untuk klub yang tengah dibelanya.

Manchester United, dan Real Madrid kerap kali membawa trofi Si Kuping Besar saat dibela pemain asal Portugal ini. Sejak 2009, Ronaldo telah bermain dalam lebih dari 131 pertandingan Liga Champions dan meraih Man of the Match sebanyak 40 kali.

1. Lionel Messi





Juara Piala Dunia 2022 ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Messi telah memiliki banyak pengalaman dalam bertanding di Liga Champions.

Bersama dengan PSG, di musim 2022-2023 ini pemain asal Argentina tersebut berhasil mencetak 4 gol dalam 7 pertandingan. Sementara bersama dengan Barcelona, klubnya terdahulu telah banyak torehan gol yang ia berikan.

Sebagai mega bintang, Messi juga turut meraih gelar Man of the Match. Tercatat, Messi telah meraih gelar Man of the Match sebanyak 64 kali dalam 123 pertandingan sejak 2009.

Itulah 5 pemain yang paling sering dapat Man of the Match di Liga Champions. Semoga bermanfaat!