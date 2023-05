AKUN Instagram asal Kamboja, Kingdom of Football (KOF), bikin best XI (starting eleven) sepakbola SEA Games 2023. Dalam kesebelasan terbaik yang dibuat akun itu, hanya ada dua pemain Timnas Indonesia U-22 yang merupakan juara SEA Games 2023. Alhasil, mereka langsung diserang netizen Tanah Air!

Menurut versi akun Instagram Kingdom of Football, @officialkingdomoffootball, kesebelasan terbaik sepakbola SEA Games 2023 menggunakan formasi 4-3-3. Dalam keterangan akun tersebut, skema menyerang diterapkan karena tim ini dianggap penuh dengan kualitas.

"KOF Team of The Tournament SEA GAMES 2023. Analis kami telah memilih 11 terbaik mereka untuk turnamen tahun ini. Selamat untuk semua pemain yang terpilih," tulis keterangan Kingdom of Football, @officialkingdomoffootball, dikutip Minggu (21/5/2023).

Untuk posisi penjaga gawang, dikawal oleh kiper Timnas Kamboja U-22 yakni Reth Lhyeng. Padahal, kiper tersebut gagal membawa Kamboja lolos ke semifinal usai dikalahkan Timnas Indonesia U-22 dengan skor 1-2 laga terakhir pada fase Grup A.

Kemudian untuk dua bek tengah, ada pemain Timnas Myanmar U-22, Kaung H Paing, dan pemain Timnas Vietnam U-22, Vu Tien Long. Lalu untuk bek kanan, ditempati oleh pemain Timnas Indonesia U-22, Komang Teguh, dan bek kiri oleh pemain Timnas Myanmar U-22, Thet Hein Soe.

Beralih ke posisi tengah, diisi oleh duo pemain Timnas Malaysia U-22, Mukhairi Ajmal dan Shamsul Fazili, serta pemain Timnas Thailand U-22, Teerasak. Terakhir, tiga pemain terdepan diisi oleh Ramadhan Sananta (Timnas Indonesia U-22), Keereerom (Timnas Thailand U-22), dan Elias Mesquita (Timor Leste U-22).

Dalam kesebelasan terbaik sepakbola SEA Games 2023 versi akun Kingdom of Football di atas, tercatat hanya ada dua pemain Timnas Indonesia U-22. Padahal, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- sendiri telah keluar sebagai juara SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand U-22 dengan skor 5-2 di final.

Secara logika, seharusnya para penggawa Timnas Indonesia U-22 yang mendominasi di starting eleven sepakbola SEA Games 2023. Sebab selain menjadi juara, Marselino Ferdinan dkk menjadi tim paling produktif mencetak gol dan sedikit kebobolan di ajang dua tahunan tersebut. Sebaliknya, best XI itu justru banyak diisikan oleh pemain yang mana timnya tidak lolos ke semifinal. Ada Malaysia, Myanmar, Kamboja, hingga Timor Leste. Oleh karena itu, ketika unggahan Kingdom of Football di-posting ulang oleh akun TikTok asal Timor Leste @el_jehovah, netizen Indonesia langsung menyerangnya. Di antaranya, banyak yang merasa tak setuju dengan best XI yang dibuat akun Instagram Kamboja tersebut. Bahkan, ada yang menyebut itu hanya lawakan saja. BACA JUGA: Instagram Timnas Thailand Kena Serangan Setelah Diduga Sindir Timnas Indonesia U-22 yang Baru Juara Sepakbola SEA Games 2023 "Lawak Marselino Ferdinan gak ada," tulis komentar akun @Sakai "Yang juara siapa, yang paling banyak siapa," tulis akun @12 Mei. "Yang bener woi, malah yang gak masuk 4 besar yang mendominasi, lawak bener," Fajrunn. "Gimana lu aje," timpal akun @User3573...

