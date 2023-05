PUNYA gaji lebih tinggi dari Park Hang-seo, Philippe Troussier justru bikin malu Timnas Vietnam U-22. Timnas Vietnam U-22 baru saja kalah dari Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023 dengan skor 2-3.

Langkah Vietnam dalam memperebutkan medali emas SEA Games 2023 harus terhenti di semifinal. Timnas Indonesia U-22 menjadi mimpi buruk bagi tim asuhan Philippe Troussier di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, Sabtu 13 Mei 2023 sore WIB.

Timnas Indonesia U-22 sukses unggul dua kali melalui gol-gol yang dicetak Komang Teguh (9’), Muhammad Ferarri (53’). Namun, Vietnam mampu menyamakan kedudukan dua kali pula melalui Nguyen Van Tung (36’) dan bunuh diri Bagas Kaffa (79’).

Namun, gol Taufany Muslihuddin pada menit-menit terakhir injury time mengakhri mimpi Vietnam. Padahal, Timnas Indonesia U-22 harus bermain dengan 10 orang sejak Pratama Arhan dikartu merah.

Ini menjadi hasil minor untuk pelatih baru Vietnam, Philippe Troussier, yang baru ditunjuk sebagai pengganti Park Hang-seo seusai Piala AFF 2022 lalu. Sebab, pada edisi sebelumnya di SEA Games 2021, Vietnam sukses keluar sebagai juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final berkat asuhan Park Hang-seo.

Raihan ini tidak sesuai dengan harapan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) tentunya. Apalagi, mereka menggaji Philippe Troussier dengan angka yang tidak main-main.

Berdasarkan pengumuman dalam penunjukkannya, Philippe Troussier digaji 60 ribu dolar AS (Rp916 juta) per bulan oleh VFF. Di sisi lain, Park Hang-seo sebelumnya hanya digaji 50 ribu dolar AS (Rp763 juta) per bulan.

Dengan pengeluaran yang lebih banyak, tentu diharapkan Troussier bisa memberikan prestasi yang lebih baik ketimbang Park Hang-seo. Kendati demikian, awal kariernya di Vietnam tidak terlihat baik sejauh ini. Meski begitu, ini memang baru menjadi awalan kariernya bersama Timnas Vietnam. Menarik ditunggu bagaimana perkembangan berikutnya. Apalagi, Timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier nantinya akan bersaing dengan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. BACA JUGA: Penyebab Pelatih Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-22 Juara Sepakbola SEA Games 2023 dengan Kalahkan Thailand Sementara itu, Philippe Troussier dan Timnas Vietnam U-22 masih punya satu laga lagi di SEA Games 2023, yaitu perebutan medali perunggu kontra Myanmar. Laga itu akan dimainkan pada Selasa 16 Mei 2023 sore WIB. Untuk menyaksikan rangkaian acara SEA Games 2023, Anda bisa streaming langsung melalui Vision+ atau RCTI+ dan menonton pertandingan SEA Games secara lengkap mulai dari pertandingan olahraga, ceremonial, hingga berbagai highlights pertandingan yang sudah berlangsung.

