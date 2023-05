JELANG AS Roma vs Bayer Leverkusen, Jose Mourinho beri tanggapan soal ketertarikan Paris Saint-Germain (PSG) kepadanya. Sang pelatih AS Roma hanya menertawakan kabar itu dan mempertanyakan kebenaran rumor tersebut.

Belakangan, Les Parisiens โ€“ julukan PSG โ€“ dikaitkan dengan banyak pelatih jelang pergantian musim. Mourinho merupakan salah satu kandidat yang kabarnya masuk dalam radar PSG untuk menggantikan Christophe Galtier.

Galtier sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2024. Namun demikian, raihan PSG di musim ini tidak cukup memuaskan kendati masih memimpin perburuan gelar juara Liga Prancis 2022-2023. Salah satu alasannya adalah karena mereka gagal lagi di Liga Champions 2022-2023.

Menurut beberapa laporan yang beredar, dikatakan bahwa Mourinho sudah dalam proses negosiasi. Di mana, proses tersebut dia serahkan kepada sang agennya, Jorge Mendes yang akan berurusan langsung dengan Direktur Olahraga PSG Luis Campos.

Mourinho pun menjawab rumor ini dengan santai. Juru taktik asal Portugal itu membantahnya selagi menjawab pertanyaan wartawan sembari tersenyum kecil.

โ€œJika mereka (PSG) menelepon saya, mereka tidak akan menemukan saya. Saya tidak pernah berbicara dengan mereka,โ€ kata Mourinho sambil tersenyum, dilansir dari Football Italia, Kamis (11/5/2023). Yang menjadi fokusnya adalah raihan AS Roma di lapangan. Terdekat, tim berjuluk Giallorossi tersebut akan menghadapi Bayer Leverkusen pada leg pertama semifinal Liga Eropa 2022-2023. BACA JUGA: Hasil AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia 2022-2023: Tim Asuhan Jose Mourinho Kalah 0-2! โ€œMereka adalah salah satu tim terbaik di Eropa untuk serangan balik. Mereka sangat berbahaya pada momen pertandingan ini, mereka bertahan, menunggu lawan kehilangan bola dan kemudian sulit menghentikan mereka. Mereka memiliki banyak pemain menyerang cepat.โ€ Pungkas mantan pelatih Inter Milan tersebut.

