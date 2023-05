VISION+ mengadakan nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia U-22 vs Timor Leste di ajang SEA Games 2023. Kegiatan itu berlangsung pada Minggu (7/5/2023) di Avenue of the Stars Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Acara nobar bersama Vision+ itu berlangsung meriah. Pencinta sepakbola Tanah Air menyambutnya dengan penuh euforia.

Selain nonton bareng sepakbola SEA Games 2023, Vision+ juga mengadakan acara nobar untuk cabang olahraga lainnya. Salah satunya E-Sports yang jadwalnya akan segera diumumkan, namun masih berlangsung di Lippo Mall Kemang.

Bersamaan dengan itu, Timnas Indonesia U-22 berhasil melumat habis Timor Leste dengan skor 3-0. Adapun ketiga gol Timnas Indonesia U-22 dicetak oleh Ramadhan Sananta (44’), dan Fajar Fathur Rachman (62’ dan 74’).

Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia U-22 berada di puncak klasemen sementara Grup A SEA Games 2023 dengan koleksi sembilan poin. Catatan itu, membuat Timnas Indonesia U-22 memastikan satu tiket semifinal SEA Games 2023.

Dalam ajang SEA Games 2023 ini, Vision+ menjadi official streaming partner yang menyiarkan tayangan SEA Games secara lengkap, mulai dari pertandingan olahraganya, acara seremonial, hingga highlights pertandingan yang sudah berlalu.

