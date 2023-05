JADWAL siaran langsung Timnas Kamboja U-22 vs Myanmar di SEA Games 2023 akan Anda ketahui di sini. Bentrokan panas di Grup A SEA Games 2023 itu bisa Anda saksikan secara live di iNews.

Ya, cabang olahraga (Cabor) sepakbola di SEA Games 2023 terus berlanjut hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2023. Pada hari ini, terdapat empat tim dari Grup A yang akan saling bertarung demi meraih kemenangan.

Keempat tim yang dimaksud yakni duel antara Timnas Indonesia U-22 vs Timor Leste dan Timnas Kamboja U-22 vs Myanmar. Untuk laga Timnas Indonesia U-22 vs Timor Leste akan diselenggarakan di Olympic Stadium, Phnom Penh, pada pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, laga antara Timnas Kamboja U-22 vs Myanmar akan dilangsungkan di venue yang sama seperti laga Timnas Indonesia U-22 vs Timor Leste. Namun, duel Kamboja kontra Myanmar baru akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Saat ini, di klasemen Grup A, Myanmar menempati posisi ke-4 dengan koleksi tiga poin dari dua laga. Di laga perdana, mereka berhasil unggul atas Timor Leste (1-0) dan sayangnya di laga kedua harus kalah telak saat berhadapan dengan Indonesia (0-5).

Jika Myanmar mengulang performa yang buruk, maka mereka diprediksi akan kembali kalah seperti saat berhadapan dengan Indonesia. Dari sisi rival, sang tuan rumah, Kamboja selama dua kali berlaga belum pernah mengalami kekalahan.

Di laga perdananya, Kamboja sukses unggul (4-0) atas Timor Leste, kemudian di laga keduanya, bermain imbang (1-1) saat melawan Filipina. Dengan dukungan dari suporter dan performa selama pertandingan, Timnas Kamboja U-22 memiliki peluang besar lolos ke babak semifinal bersama Indonesia jika mampu mengalahkan Myanmar.

Lantas, mampukah sang tuan rumah pertahankan kemenangannya atau Myanmar mampu membalikkan keadaan? Saksikan keseruannya, hari ini, Minggu, 07 Mei 2023, pukul 18.50 WIB, LIVE di iNews.

Sementara itu, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- selalu mendulang hasil positif dalam dua laga yang dilakoni. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses menang telak (5-0) atas Myanmar di laga kedua sehingga membuat mereka bertengger di posisi puncak klasemen Grup A dengan raihan 6 poin. Artinya, Timnas Indonesia U-22 memiliki modal yang lebih baik dari sang lawan, Timor Leste. Tim berjuluk The Rising Sun (Timor Leste) ini telah melakoni tiga laga tetapi mereka baru berhasil menang di laga terakhir dan kalah di dua laga sebelumnya. Melihat catatan pertandingan di SEA Games, Timor Leste telah 3 kali berhadapan dengan Indonesia, dari pertemuan tersebut Indonesia berhasil menang 2 kali dan 1 kali imbang. Terakhir, Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor telak (4-1). Lantas, mampukah Timor Leste taklukkan ketangguhan Garuda Muda? Saksikan keseruannya, hari ini, Minggu 7 Mei 2023 pukul 16.00 WIB. BACA JUGA: Dibekuk Timnas Indonesia U-22 0-5, Timnas Myanmar U-22 Masih Punya Asa Lolos Semifinal SEA Games 2023 Dukung dan saksikan terus perjuangan atlet-atlet terbaik Indonesia meraih medali terbanyak dan menjadi juara umum di Sea Games 2023, mulai 29 April 2023 sampai 17 Mei 2023. Saksikan pula, pertandingan dari cabang olahraga badminton mulai 8-16 Mei 2023, pukul 08.50 WIB. Seluruh pertandingan dari cabang olahraga sepakbola dan badminton dapat disaksikan secara LIVE di iNews, MNCTV dan RCTI. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews, MNCTV dan RCTI Official Broadcaster SEA Games 2023. Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

