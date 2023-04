PRESIDEN Al Nassr, Musalli Al-Muammar, mengaku tak pernah ditipu Cristiano Ronaldo. Hal itu ditegaskan jurnalis pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano!

Sebelumnya, media Spanyol dan Italia telah memberitakan bahwa Musalli Al-Muammar telah ditipu Cristiano Ronaldo. Musalli Al-Muammar kabarnya tak kuat dengan tekanan yang diberikan suporter Al Nassr, khususnya setelah megabintang asal Portugal itu datang.

(Presiden Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo)

Namun, kabar tersebut tampaknya hanya berita hoaks semata yang tidak jelas kebenarannya. Sebaliknya, Musalli Al-Muammar justru mengaku tak pernah ditipu Cristiano Ronaldo.

Hal itu ditegaskan h Fabrizio Romano di saluran medianya di Instagram, Live Here We Go. Jurnalis asal Italia ini menyampaikan Musalli Al-Muammar tidak pernah mengatakan soal merasa ditipu CR7 -panggilan Cristiano Ronaldo. Menurut Fabrizio Romano, Musalli Al Muammar juga tidak pernah melakukan wawancara apa pun yang menyampaikan soal ditipu Cristiano Ronaldo.

"Beberapa berita palsu harus dihentikan!" tulis pernyataan Fabrizio Romano di Instagram Live Here We Go, dikutip Sabtu (29/4/2023).

"Beberapa media Spanyol dan Italia melaporkan berita ini tentang Presiden Al Nassr yang mengatakan, 'Saya hanya ditipu 2 kali dalam hidup saya. Pertama ketika saya memesan 3 kebab dan hanya mendapat 2. Yang kedua adalah ketika saya menandatangani Cristiano Ronaldo," tambah Fabrizio Romano.

"Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, dia tidak pernah memberikan wawancara apa pun tentang itu dan itu benar-benar palsu," lanjut pernyataan jurnalis asal Italia tersebut. Sebagai informasi, Al Nassr merekrut Cristiano Ronaldo pada 31 Desember 2022 lalu dengan tidak mengeluarkan uang transfer. Namun, Al Nassr mengontrak Cristiano Ronaldo selama 2,5 tahun dengan bayaran 200 juta euro atau sekira Rp3,22 triliun per tahun. BACA JUGA: Merasa Ditipu Cristiano Ronaldo, Presiden Al Nassr Dikabarkan Mundur dari Jabatannya Kini, Cristiano Ronaldo telah mengoleksi 12 gol dari 12 penampilan bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2022-2023. Al Nassr sendiri berada di posisi dua dengan koleksi 56 poin dari 25 laga, tertinggal tiga poin dari Al Ittihad di puncak klasemen yang memiliki satu tabungan laga.

