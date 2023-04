AS Roma bakal menyambangi markas Feyenoord Rotterdam untuk melakoni leg pertama perempatfinal Liga Eropa 2022-2023. Menjelang pertandingan itu, Jose Mourinho selaku pelatih Giallorossi -julukan AS Roma- percaya diri timnya bakal meraih kemenangan.

Bentrokan antara Feyenoord vs AS Roma digelar di Feyenoord Stadium, Rotterdam, pada Kamis (13/4/2023) pukul 23.45 WIB. Bermain dengan status tim tamu, tentunya Giallorossi wajib bekerja ekstra demi meraih kemenangan.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho pun menyadari Feyenoord merupakan tim terbaik di Liga Belanda 2022-2023. Oleh sebab itu, Mourinho belum bisa memprediksi bagaimana jalannya pertandingan leg pertama itu.

“Saya benar-benar tidak tahu tentang pertandingan besok. Feyenoord adalah tim terbaik di liga mereka,” ungkap Jose Mourinho dilansir dari laman resmi AS Roma, Kamis (13/4/2023).

Sementara itu, pelatih berjuluk The Special One itu turut mengatakan kalau AS Roma bukanlah tim terbaik di Italia maupun Liga Eropa. Kendati demikian, Jose Mourinho tetap yakin kalau Giallorossi bisa memetik kemenangan di laga kontra Feyenoord.

“Kami bukan tim terbaik di Italia dan kami juga bukan tim terbaik di Liga Eropa, tetapi kami bisa memenangkannya,” imbuh mantan pelatih Chelsea tersebut.

Jose Mourinho juga memastikan AS Roma akan tampil dengan skuad terbaiknya di laga kontra Feyenoord. Pelatih asal Portugal itu yakin Giallorossi memiliki keseimbangan yang apik untuk mendulang hasil positif di pertemuan pertama ini. “Kami bermain dengan sumber daya yang tersedia bagi kami. Kami memiliki keseimbangan. Dan kami akan mencoba untuk seimbang besok. Kami akan melihat seperti apa permainannya nanti,” pungkasnya. BACA JUGA: Jose Mourinho dan Louis van Gaal Pernah Tolak Timnas Indonesia, Beda Jauh dengan Shin Tae-yong! Tentunya, kemenangan menjadi hal yang wajib diraih bagi AS Roma untuk memudahkan langkah mereka lolos ke semifinal Liga Eropa 2022-2023. Sebab, leg kedua nanti akan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, pada Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

