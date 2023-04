PELATIH AS Roma, Jose Mourinho, disodori tawaran menggiurkan Rp1,9 triliun untuk melatih Timnas Arab Saudi selama dua tahun. Mourinho pun dikabarkan telah menerima tawaran menguntungkan untuk meninggalkan AS Roma dan menjalankan tugas kepelatihannya bersama Timnas Arab Saudi untuk jangka waktu dua musim.

Perlu diketahui, Jose Mourinho masih memiliki masa kontrak dengan Giallorossi โ€“julukan AS Roma- hingga 30 Juni 2024. Meski begitu, masa depan The Special One -julukan Jose Mourinho- bersama AS Roma masih diragukan.

Pasalnya, juru taktik asal Portugal itu akhir-akhir ini tak mampu membuat performa AS Roma konsisten. Tercatat, Giallorossi telah menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Italia 2022-2023.

Alhasil, AS Roma masih tertahan di posisi kelima Liga Italia 2022-2023 dengan perolehan 50 poin. Tim besutan Jose Mourinho itu belum bisa menembus zona Liga Champions.

Hubungan The Special One dengan pihak manajemen AS Roma pun dilaporkan kurang harmonis. Alhasil, hingga saat ini, dia belum ditawari kontrak baru oleh klub raksasa Liga Italia itu.

Kondisi tersebut membuat beredar spekulasi Jose Mourinho akan hengkang dari klub asal ibu kota Italia itu.

Menurut Corriere dello Sport dikutip dari Daily Express, Jumat (7/4/2023), Jose Mourinho dilaporkan telah menerima tawaran menggiurkan untuk mengelola Timnas Arab Saudi. Pria 60 tahu telah menerima tawaran kontrak sembilan digit poundsterling yang menguntungkan untuk menangani Timnas Arab Saudi dalam jangka waktu dua tahun.

Follow Berita Okezone di Google News

Masih menurut Corriere dello Sport, dilaporkan bahwa Jose Mourinho telah dijanjikan gaji total sekira 105 juta poundsterling atau setara Rp1,9 triliun yang akan didapat selama durasi perjanjian dua tahun. Dalam tawaran ini, Jose Mourinho juga diberikan dua opsi. Opsi pertama, Jose Mourinho boleh mengundurkan diri setelah menukangi Timnas Arab Saudi hanya satu tahun jika dia ingin melakukannya. Opsi kedua, ia juga boleh memperpanjang kontraknya hingga Piala Dunia berikutnya pada 2026. Jose Mourinho saat ini diyakini sedang mendiskusikan tawaran tersebut dengan pihak Timnas Arab Saudi. Dengan harapan, tunjangan keuangan yang nantinya akan didapat mampu mengubah kehidupan pelatih asal Portugis itu dan stafnya. BACA JUGA: 4 Ramalan dan Perkataan Jose Mourinho Ini Terbukti Benar di Manchester United, Nomor 1 soal Paul Pogba! Selain didekati oleh Timnas Arab Saudi, Jose Mourinho juga dikabarkan diminati Al Nassr. The Special One diproyeksikan menjadi pengganti Rudi Garcia yang kontraknya akan habis pada akhir musim 2022-2023 ini.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.