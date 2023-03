MENGENANG rivalitas sengit pelatih legendaris Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson gara-gara datangnya Thierry Henry. Ya, Manchester United dan Arsenal merupakan dua klub Liga Inggris yang memiliki rivalitas sangat sengit.

Tidak hanya klubnya, mantan pelatih legendaris kedua tim yakni Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson juga terlibat dalam sebuah rivalitas sengit, terutama di era tahun 2000-an.

Rivalitas kedua pelatih ini menjadi salah satu yang paling ikonik di Liga Inggris. Selama 17 tahun keduanya di klub, total mereka telah bertanding sebanyak 49 kali di lapangan.

Diantaranya 16 pertandingan dimenangkan oleh Arsenal, 23 dimenangkan oleh Manchester United dan 10 pertandingan sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Namun siapa sangka, rivalitas antara Wenger dan Fergie salah satu penyebabnya adalah seorang Thierry Henry. Pemain asal Prancis ini menjadi sosok yang semakin meningkatkan tingkat rivalitas antara Wenger dan Fergie.

Hal ini karena kedatangan Thierry Henry ke Arsenal kala itu membuat skuad The Gunners mampu menandingi kualitas skuad yang dimiliki oleh Manchester United. Henry memang menjadi sosok penting saat berseragam The Gunners. Hal ini terbukti dari torehannya yang berhasil mencetak 220 gol dan 100 assist dalam 370 penampilannya.

Sejak saat itu hubungan rivalitas keduanya menjadi sebuah hubungan yang toxic. Momen-momen ikonik pun mulai bermunculan dari rivalitas tidak sehat itu. Diantaranya dalam duel Manchester United vs Arsenal muncul momen seperti 'Pizzagate' atau juga 'Battle of Old Trafford'.

Setelah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih di klub masing-masing, Wenger dan Fergie pun mengungkapkan kisah dibalik rivalitas mereka termasuk dengan kedatangan Thierry Henry. Kisah itu mereka ungkapkan dalam sebuah dokumenter berjudul "Arsene Wenger: Invincible".

"Perubahan besar yang dilakukan Arsenal adalah menemukan kembali Thierry Henry dan gol-golnya. Dia fantastis" ujar Sir Alex Ferguson mengutip dari The Sun, Kamis (30/03/2023). BACA JUGA: Erik Ten Hag Siap Jadi Pewaris Sir Alex Ferguson Usai Manchester United Juarai Piala Liga Inggris 2022-2023 "Anda melihat kaca spion untuk melihat siapa yang ada di belakang anda, dan ketika anda melihat seseorang, anda berakselerasi,” tambahnya. "Arsenal mengejar kami dan tim mereka cukup bagus melampaui kami, tidak ada pertanyaan tentang itu" sambung pelatih asal Skotlandia itu. Sepanjang rivalitas keduanya, Sir Alex Ferguson meraih 13 trofi Premier League dan unggul 10 trofi lebih banyak dari Wenger hanya meraih tiga gelar Premier League. Kendati demikian, Wenger memiliki sebuah catatan yang tidak bisa diraih Fergie, yakni memenangkan Premier League tanpa sekalipun menelan kekalahan di musim 2003/2004. Demikianlah rivalitas sengit pelatih legendaris Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson gara-gara datangnya Thierry Henry.

