JELANG laga Timnas Inggris vs Ukraina, Gareth Southgate tak mau Harry Kane dan kolega meremehkan lawan. The Three Lions – julukan Timnas Inggris – bakal melanjutkan kiprahnya di Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Setelah mengalahkan Italia dengan skor 2-1, Inggris akan menjamu Ukraina di Wembley. Laga ini akan dimainkan pada Minggu (26/3/2023) malam nanti WIB.

Di sisi lain, Timnas Ukraina tidak dalam kondisi yang bagus. Skuad asuhan Oleksandr Petrakov itu baru akan melakoni laga pertamanya sejak September 2022 lalu.

Mereka tampil cukup apik di UEFA Nations League 2022-2023 dengan finis kedua di klasemen akhir Grup B1, terpaut dua angka dari Skotlandia. Itu terbilang positif, terutama mengingat Ukraina sedang dirundung konflik kontra Rusia selama setahun terakhir.

Inggris berada di atas angin untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, Gareth Southgate tidak mau anak-anak asuhnya meremehkan lawan.

“Kami, tentu saja, sangat bersimpati dengan apa yang terjadi dan mendukung apa yang sedang terjadi, tapi besok adalah pertandingan sepak bola dan kami sepenuhnya fokus untuk memenangkan pertandingan,” kata Southgate, dikutip dari Enfield Independent, Minggu (26/3/2023).

“Ini pertandingan krusial di grup kualifikasi, sejujurnya. Jika kami bisa mengikuti apa yang kami lakukan malam itu (laga kontra Italia) dan memenangkan yang ini, maka kami berada di tempat yang sangat bagus,” sambungnya. Selain itu, Southgate juga mengapresiasi penampilan Timnas Ukraina. Sebab, mereka bisa tampil kompetitif terlepas dari perang yang melanda setahun terakhir. BACA JUGA: Torehkan Rekor di Laga Timnas Inggris vs Italia, Harry Kane Dapat Pujian Setinggi Langit! “Mereka (Timnas Ukraina) sangat bangga. Kami melihatnya tepat di awal perang ketika mereka pergi ke Skotlandia untuk play-off (Piala Dunia) dan Wales,” ungkapnya, “Mereka adalah kelompok pemain yang sangat bangga, Anda bisa melihatnya. Berkomitmen penuh untuk memberikan kesenangan kepada publik mereka,” tandas Southgate.

