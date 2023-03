LONDON – Keberuntungan tampaknya masih menyertai ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto usai menjuarai All England 2023. Sebab ketika Fajar/Rian berjalan-jalan di Inggris bersama Anthony Sinisuka Ginting kelar All England 2023, mereka mendapatkan kesempatan bertemua dua legenda Liga Inggris, yakni Luis Nani dan Dirk Kuyt.

Untuk yang belum tahu, dulu Nani adalah pemain dari Manchester United. Sedangkan Kuyt merupakan salah satu pemain legenda dari Liverpool.

Lantas bagaimana bisa Fajar/Rian dan Anthony bertemu dengan Kuyt dan Nani? Sebelum melanjutkan ke kompetisi lain, mereka sempat berjalan-jalan sejenak di Inggris, dan pada momen tersebutlah ketiga pebulutangkis Tanah Air itu bersua dengan Nani dan Kuyt.

Momen bahagia bertemu Nani dan Kuyt itu langsung diabadikan oleh Fajar melalui foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pemain kelahiran Bandung itu bersama dengan Rian dan Ginting terlihat sangat gembira bisa berfoto dengan Nani dan juga Kuyt.

“Explore London. Singkat tapi berkesan,” tulis Fajar dalam akun instagramnya, @fajaralfian95, Rabu (22/3/2023).

Dalam unggahan tersebut, Fajar juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dubes Republik Indonesia di London, yakni Desra Percaya. Sebab, beliau telah memberikan jamuan yang hangat kepadanya.

“Terima kasih sekali lagi buat bapak Dubes RI London @desrapercaya dan ibu @sariandthecats sudah ngajak jalan-jalan,” ujarnya.

“Thanks England and see you soon Paris,” imbuh Fajar.

All England 2023 sendiri telah rampung digelar pada 19 Maret 2023. Di mana pada ajang tersebut, Fajar/Rian sukses keluar sebagai juara di sektor ganda putra, sementara Anthony terhenti di babak perempatfinal.

Sebagai informasi, gelar juara yang diraih Fajar/Rian menjadi titel turnamen Super 1000 kedua yang mereka dapat pada tahun ini. Sebelumnya, pasangan nomor satu dunia itu menjuarai Malaysia Open 2023 pada Januari lalu. Kedua titel tersebut merupakan gelar tertinggi yang pernah mereka capai.

Selanjutnya, Fajar/Rian akan mentas di Spain Masters 2023. Turnamen berlevel Super 300 itu dijadwalkan berlangsung di Madrid pada 28 Maret hingga 2 April 2023.