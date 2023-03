HASIL Newells Old Boys vs San Lorenzo di Liga Argentina 2023 telah diketahui. Hasilnya, Newells Old Boys yang merupakan klub masa kecil Lionel Messi berjaya lantaran sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas San Lorenzo.

Ya, Newells Old Boys menjamu San Lorenzo di Estadio Marcelo Bielsa dalam pertandingan Liga Argentina 2023 yang berlangsung pada Selasa (21/3/2023) pagi WIB. Gol tunggal kemenangan klub masa kecil La Pulga -julukan Lionel Messi- itu dicetak Jorge Eduardo Recalde pada menit ke-77.

Berkat kemenangan ini, Newells Old Boys mampu naik tingkat di papan klasemen sementara Liga Argentina 2023. Klub masa kecil Lionel Messi itu kini bertengger di posisi ke-6 dengan perolehan 14 poin dari 8 laga.

Dalam pertandingan ini, Newells Old Boys tampil sangat mendominasi. Tim masa kecil Lionel Messi itu memiliki 64 persen penguasaan bola dan 12 tembakan ke gawang dengan 2 di antaranya tepat sasaran.

Sementara itu, San Lorenzo hanya memiliki 34 persen penguasaan bola. Mereka hanya melakukan 6 percobaan ke gawang dengan 1 di antaranya tepat sasaran dan nol tendangan sudut.

Jalannya Pertandingan

Sejak laga dimulai, Newells Old Boys bermain cukup agresif dalam menggempur pertahanan San Lorenzo. Terbukti, Recalde dkk beberapa mampu merepotkan kiper San Lorenzo melalui kerja sama apiknya.

Namun, upaya para pemain Newells Old Boys belum membuahkan hasil manis hingga menit ke-30. Di sisi lain, San Lorenzo yang menjadi tim tamu bukan tanpa perlawanan. Mereka juga sesekali mengancam gawang tuan rumah.

Akan tetapi, kedua tim masih kesulitan untuk menjebol gawang lawan masing-masing di babak pertama ini. Alhasil, skor kacamata masih bertahan hingga turun minum. Berlanjut ke babak kedua, Newells Old Boys berinisiatif langsung tancap gas melancarkan serangannya. Sejumlah tembakan pun dilepaskan oleh Recalde cs demi bisa menjebol gawang tim tamu. Namun, upaya Newells Old Boys belum juga membuahkan gol hingga menjadi ke-70. Barulah pada menit ke-77, J Recalde sukses memecahkan kebuntuan tim masa kecil Lionel Messi itu. Ia mencetak gol dan membawa Newells Old Boys unggul 1-0 atas San Lorenzo. BACA JUGA: Kisah Lionel Messi yang Sindir Cristiano Ronaldo Tepat di Hadapan CR7 Setelah unggul, Newells Old Boys tampil lebih lepas. Di atas angin, klub masa kecil Lionel Messi itu memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Berkat kekompakannya, mereka pun sukses mempertahankan keunggulannya 1-0 atas San Lorenzo hingga laga berakhir.

