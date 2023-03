INI alasan Carlo Ancelotti saat Real Madrid putar lagu YNWA setelah kalahkan Liverpool di Santiago Bernabeu. Lagu You Never Walk Alone (YNWA) adalah lagu kebangsaan Liverpool.

Tetapi, Real Madrid justru menyetel lagu ini saat meraih kemenangan atas Liverpool pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, Kamis (16/03/23). Real Madrid unggul pada leg kedua 1-0 dan menang 6-2 secara agregat dari Liverpool.

Karim Benzema menjadi satu-satunya pemain penentu kemenangan Real Madrid. Secara total, sang bomber asal Prancis mencetak tiga gol ke gawang Liverpool dalam pertemuan babak 16 besar ini.

Namun, ada satu kejadian menyentuh ketika Real Madrid memutar lagu YNWA melalui speaker stadion. Lantas, apa alasannya? Berikut ini alasan Carlo Ancelotti saat Real Madrid putar lagu YNWA setelah kalahkan Liverpool di Santiago Bernabeu.

Ini Alasan Carlo Ancelotti saat Real Madrid Putar Lagu YNWA Setelah Kalahkan Liverpool di Santiago Bernabeu

BACA JUGA: Jurgen Klopp Terharu Real Madrid Putar Lagu YNWA di Santiago Bernabeu Usai Singkirkan Liverpool

Carlo Ancelotti menjelaskan bahwa pemutaran lagu YNWA setelah kalahkan Liverpool di Santiago Bernabeu merupakan bentuk penghormatan. Carlo Ancelotti mengatakan bahwa Real Madrid memberikan penghormatan atas apa yang Liverpool lakukan pada leg pertama.

Saat kedua tim bertemu pada leg pertama, Liverpool memberikan penghormatan atas meninggalnya mantan pemain sekaligus presiden Real Madrid, Amancio Amaro. Carlo Ancelotti sangat terkesan atas apa yang dilakukan Liverpool.

Follow Berita Okezone di Google News

Diketahui, Amancio Amaro adalah mantan pemain sudah menghabiskan 14 tahun kariernya memperkuat Real Madrid. Amaro memperkuat Real Madrid pada tahun 1962 sampai 1976. Kehilangan pemain legendaris tentu menjadi luka terdalam bagi Real Madrid. "Mereka menghormati Amancio di leg pertama dan itu adalah sikap yang adil dari klub kami terhadap mereka," ujar Carlo Ancelotti yang melansir Mirror. Penggemar yang hadir turut memberikan tepuk tangan kala lagu tersebut diputar. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp menyambut baik penghormatan dari Real Madrid pada akhir laga. Ia turut terharu atas penghormatan dari Real Madrid. BACA JUGA: Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2022-2023: Ada Real Madrid vs Chelsea dan Manchester City vs Bayern Munich "Ini adalah isyarat yang sangat bagus dari Bernabeu, sangat menyenangkan untuk berhadapan satu dengan yang lain," kata Klopp. Berakhirnya pertandingan tersebut menandakan bahwa Liverpool harus puasa gelar pada musim 2022-2023. Demikian, itulah alasan Carlo Ancelotti saat Real Madrid putar lagu YNWA setelah kalahkan Liverpool di Santiago Bernabeu..

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.