MEGABINTANG Lionel Messi menceritakan kisah pilu saat alami kelainan hormon. Itu diketahui dalam buku berjudul Messi: The must-read biography of the World Cup champion.

Dalam buku itu, Lionel Messi bercerita tentang kelainan hormon, yang dialaminya ketika berusia 11 tahun. Gangguan hormon Lionel Messi itu dikenal dengan nama Growth Hormone Deficiency (GHD).

Singkatnya, kelainan hormon itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan Lionel Messi. Sebab itu, sejak mengetahui hal tersebut, Lionel Messi pun harus menjalani perawatan yang intens, agar dirinya tetap bisa bertumbuh kembang layaknya anak usia 11 tahun lainnya.

“Ketika saya berusia 11 tahun mereka menemukan bahwa saya memiliki kekurangan hormon pertumbuhan,” cerita Lionel Messi dalam buku biografinya, dikutip dari Sportskeeda.

“Saya harus memulai perawatan untuk tetap membantu pertumbuhan saya. Setiap malam saya harus menusukkan jarum ke kaki saya. Itu terus berulang setiap malam, setiap hari dalam seminggu, selama tiga tahun,” lanjut Lionel Messi.

Kelainan hormon Lionel Messi itu memang sangat memenagurhi pertumbuhannya. Peraih tujuh trofi Ballon dOr itu mengaku pertumbuhannya berbeda dengan anak usia 11 tahun waktu itu.

“Saya sangat kecil. Mereka bahkan mengatakan kepada saya, saya selalu jadi yang terkecil di antara teman saya. Setelah melakukan perawatan, saya bisa tumbuh dengan baik,” ucap Lionel Messi.

Metode perawatan yang menggunakan jarum itu bahkan kerap mengundang pertanyaan dari teman-teman Lionel Messi. Bahkan, orang di sekeliling Lionel Messi kaget dengan perawatan yang dilakukan oleh pahlawan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 tersebut.

“Orang-orang yang melihat saya menyuntikkan jarum ini merasa terkejut. Tapi, itu tidak membuat saya khawatir. Mereka selalu bertanya soal itu. Sebab kemana pun saya pergi, saya pasti membawa kotak berisikan jarum suntik itu,” papar Lionel Messi.

Dilansir dari Bleacher Report, biaya pengobatan Lionel Messi tidak murah. Setidaknya, La Pulga (julukan Lionel Messi) memerlukan biaya hingga USD 900 (sekira Rp13,8 juta) setiap bulan. Beruntung biaya pengobatan itu ditanggung oleh Newell's Old Boys, yang ketika itu merupakan klub masa kecil Lionel Messi. Sekadar diketahui, sebelum melakukan perawatan, tinggi Lionel Messi sekira 121 cm. Selama tiga tahun menjalani pengobatan, tinggi Lionel Messi mulai bertambah menjadi 152 cm. Selepas pengobatan pertumbuhan Lionel Messi mulai normal. Saat ini tinggi Lionel Messi diketahui 170 cm. BACA JUGA: Obsesi dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Pemerintah Arab Saudi Bersedia Ganti Undang-Undang Negaranya Meski masih tergolong pendek bagi pesepakbola, yang bermain di level dunia, pemain yang saat ini berseragam Paris Saint-Germain (PSG) ini mampu membuktikan dengan prestasi. Selain tujuh trofi Ballon dOr, Lionel Messi juga sudah menyabet tiga gelar pemain terbaik FIFA. Kemudian, ia sangat sukses ketika berseragam Barcelona. La Pulga sudah mengantarkan Barcelona meraih 10 kali juara Liga Spanyol serta meraih empat gelar Liga Champions. Sedangkan di level Timnas ia merupakan sosok vital bagi tim. Terbukti satu gelar Coppa America dan Piala Dunia sudah pernah ia persembahkan buat negaranya tercinta.

