JADWAL perempatfinal Piala Asia U-20 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Salah satu laga perempatfinal Piala Asia U-20 2023, mempertemukan antara Timnas Uzbekistan U-20 vs Timnas Australia U-20.

Piala Asia U-20 2023 yang merupakan edisi ke-41 dari Piala Asia U-20 kini sudah memasuki babak perempatfinal. Tapi, secara keseluruhan babak penyisihan grup belum sepenuhnya berakhir. Hanya grup A dan grup B yang sudah memainkan semua pertandingannya.

Dari grup A Piala Asia U-20 2023, Timnas Uzbekistan U-20 ditemani Timnas Irak U-20. Sementara itu, di grup B Piala Asia U-20 2023 diwakili oleh Timnas Iran U-20 dan Timnas Australia U-20.

Timnas Uzbekistan U-20 lolos sebagai juara grup A dan Timnas Irak U-20 menjadi runner-up. Dari grup B, Timnas Iran U-20 lolos sebagai juara grup ditemani oleh Timnas Australia U-20 sebagai runner-up.

Salah satu duel menarik di perempatfinal Piala Asia U-20 2023 adalah laga Timnas Uzbekistan U-20 vs Timnas Australia U-20. Duel yang akan mempertemukan dua tim kuat di Piala Asia U-20 2023.

Timnas Australia U-20 menguci tiket perempatfinal Piala Asia U-20 2023 setelah menempati posisi kedua dalam klasemen mini. Klasemen mini harus dibuat untuk menentukan siapa yang lolos dari grup B karena perolehan poin yang dimiliki Timnas Iran U-20, Timnas Australia U-20, dan Timnas Vietnam U-20 sama yakni enam poin.

Dalam klasemen mini ini, karena ketiga tim saling mengalahkan maka tim yang berhak lolos ke babak berikutnya mengacu pada selisih gol ketiga tim ketika saling berhadapan. Hasilnya, Timnas Iran U-20 dan Timnas Australia U-20 yang berhak lolos, sementara, Timnas Vietnam U-20 harus puas berada di posisi ketiga.

Berbanding terbalik dengan Timnas Australia U-20, Timnas Uzbekistan U-20 justru memiliki jalan yang mulus di babak penyisihan grup A. Timnas Uzbekistan U-20 meraih tujuh poin hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Timnas Uzbekistan U-20 menang dua kali dari Timnas Irak U-20 dan Timnas Suriah U-20, serta bermain imbang dengan Timnas Indonesia U-20. Lolos sebagai juara grup A, Timnas Uzbekistan U-20 menatap laga perempatfinal Piala Asia U-20 2023 melawan Timnas Australia U-20 dengan sangat optimis. Saksikan duelย Timnas Uzbekistan U-20 vs Timnas Australia U-20 pada Sabtu, 11 Maret 2023 pukul 21.00 WIB

Selain jadwal perempatfinal Piala Asia U-20 2023 yang sudah rilis antara Timnas Uzbekistan U-20 vs Timnas Australia U-20 dan Timnas Iran U-20 vs Timnas Irak U-20, terdapat juga pertandingan yang akan mempertemukan antara dua tim dari Grup C dan Grup D.

Berikut Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-20 2023:

Sabtu, 11 Maret 2023 - Timnas Iran U-20 vs Timnas Irak U-20 pukul 17.00 WIB

Sabtu, 11 Maret 2023 - Timnas Uzbekistan U-20 vs Timnas Australia U-20 pukul 21.00 WIB

Minggu, 12 Maret 2023 - Juara Grup C vs Runner-up Grup D pukul 17.00 WIB

Minggu, 12 Maret 2023 - Juara Grup D vs Runner-up Grup C pukul 21.00 WIB