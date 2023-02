SANG kakak beri saran menohok ke Marselino Ferdinan setelah laga debut di KMSK Deinze akan diulas Okezone. Sabtu, 25 Februari menjadi hari bersejarah untuk wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Pasalnya, pemain andalan Timnas Indonesia akhirnya memulai debut bersama klub barunya, KMSK Deinze. Marselino debut di pertandingan KMSK Deinze menghadapi KRC Genk II dalam lanjutan Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia 2022-2023.

Pemain berusia 18 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-80. Sayangnya, debut Marselino bersama KMSK Deinze berakhir kurang manis.

Bermain kurang lebih 10 menit, Marselino belum dapat berbuat banyak dan jarang mendapat umpan dari rekan-rekannya. Pertandingan itu pun berakhir untuk kekalahan KMSK Deinze 1-3.

Ketiga gol KRC Genk II masing-masing dicetak Jamie Yayi Mpie, Bastien Toma dan Cedric Nuozzi. Sedangkan 1 gol KMSK Deinze dibukukan oleh Dylan De Belder.

Momen debut Marselino itu pun diabadikan pemain kelahiran Jakarta, 9 September 2004 itu di laman instagramnya @marselinoferdinan10. Dirinya mengaku senang melakoni debut bersama KMSK Deinze dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya.

"First debut in league 2 Belgium happy to be here with good people, proud of myself for getting this far," tulis Marselino Ferdinan dalam unggahannya.

"Terima kasih semuanya atas doanya dan dukungannya terutama keluarga yg mengerti semuanya selama ini semoga bisa semakin berkembang dan semakin mau belajar lagi. semakin tinggi pohon semakin kencang pula angin yg menimpanya," tambah Marselino pada postingannya.

Melihat debut adiknya yang kurang mendapat umpan dari rekannya, Oktafianus Fernando selaku kakak dari Marselino Ferdinan yang juga merupakan pemain sepakbola itu memberikan komentar yang menohok. Sang kakak memberi saran kepada Marselino untuk memarahi rekannya jika tidak memberinya umpan lagi.

"Gass terus lek gak diumpani mane kro seniormu pisuhono," tulis sang kakak mengomentari postingan adiknya.

Namun Marselino menanggapi komentar kakaknya itu dengan cukup santai. Marselino mengaku sudah memarahi rekannya, namun rekannya justru kebingungan.

"@oktafianusfernando marii wingi tak pisuii wongi plonga plongo ae," jawab Marselino.

