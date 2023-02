SEBENTAR lagi! Turnamen bergengsi pesepakbola muda Asia, AFC U-20 Asian Cup akan resmi digelar oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) tepatnya besok, 01 Maret sampai 18 Maret 2023 dan turnamen dua tahunan ini akan berlangsung di Uzbekistan.

Skuad Garuda Nusantara -- julukan Timnas Indonesia U-20 -- akan membuka persaingan di Grup A dengan melawan Timnas asal Irak. Laga antara Indonesia dan Irak merupakan pertemuan dua tim yang pernah menyabet gelar juara di Piala Asia U-20. Sebanyak 23 pemain terbaik asuhan Shin Tae-yong ini dipilih untuk berlaga di Uzbekistan.

Setelah tampil gemilang di babak kualifikasi dengan meraih poin sempurna di tiga laga, Skuad Garuda Nusantara pun sempat melakoni tiga laga persahabatan internasional dan meraih satu kemenangan saat melawan Fiji (4-0). Sedangkan, di dua laga lainnya mereka harus menelan kekalahan ketika melawan Selandia Baru (1-2) dan Guatemala (0-1).

Hal itu membuat sang pelatih, Shin Tae-yong bertekad untuk membenahi kekurangan yang terlihat di tiga laga terakhir tersebut, yakni Skuad Garuda Nusantara memiliki kekurangan dalam hal finishing dan pertahanan. Shin Tae-yong terus fokus untuk melatih dan mengurangi kesalahan di lini pertahanan, agar bisa meraih prestasi yang baik di Uzbekistan.

Sedangkan dari lawan, tim berjulukan Young Lions of Mesopotamia ini dinilai berpotensi akan kelelahan saat melawan Skuad Garuda Nusantara lantaran baru dijadwalkan berangkat tiga hari sebelum laga dimulai. Namun, tim besutan Emad Mohammed ini memasang target tinggi dan berharap bisa mencapai 4 besar sehingga lolos ke Piala Dunia U-20 2023.

Selain itu, akan ada pula pertandingan antara Australia vs Vietnam yang tergabung ke dalam Grup B bersama dengan Qatar dan Iran. Australia yang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 diprediksi lebih unggul dari Vietnam.

Meski begitu, Vietnam pun tak bisa diremehkan karena perkembangan yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama para pesepakbola di usia muda. Lantas, akankah para atlet sepakbola Garuda Nusantara tetap mempertahankan kualitas terbaiknya? Dan bagaimana keseruan aksi hebat dari para pesepakbola bertalenta lainnya dalam meraih gelar juara?

Saksikan laga seru pesepakbola muda Asia, besok, Rabu (01 Maret 2023) antara Australia vs Vietnam, pukul 16.40 WIB. Dilanjutkan dengan laga seru Indonesia vs Irak, pukul 20.50 WIB, secara LIVE di iNews dan RCTI. Selain itu, dapat disaksikan juga secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews dan RCTI menjadi Official Broadcaster pertandingan AFC U-20 Asian Cup 2023.

