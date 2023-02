AJANG Piala Asia U-20 2023 dapat disaksikan di MNC Vision. Kiprah Timnas Indonesia U-20 di ajang tersebut pun tak boleh dilewatkan para pencinta sepakbola Tanah Air.

Ya, sebentar lagi turnamen Piala Asia U-20 2023 akan digelar. Tepatnya, ajang sepakbola bergengsi itu akan digelar di Uzbekistan, pada 1-18 Maret 2023.

Total, ada 16 negara yang akan ambil bagian di ajang Piala Asia U-20 2023. Salah satunya tentu saja Timnas Indonesia U-20.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup A. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi tuan rumah, Uzbekistan, lalu Irak, dan Suriah.

Kemudian, di Grup B, ada Qatar, Australia, Vietnam, dan Iran. Sedangkan di Grup C, ada Korea Selatan, Tajikistan, Yordania, dan Oman. Terakhir, Grup D diisii oleh Arab Saudi, Jepang, China, dan Kirgizstan.

Nantinya, dua tim yang berhasil menduduki posisi teratas di klasemen setiap grup berhak melaju ke babak perempatfinal. Lalu, mereka akan bertarung memperebutkan empat tiket ke semifinal Piala Asia U-20 2023. Barulah, ajang Piala Dunia U-20 2023 akan memasuki babak final setelah itu.

Pada babak penyisihan grup, penentuan tim yang menduduki posisi di klasemen nanti diurutkan berdasarkan jumlah poin yang diraih sepanjang pertandingan. Pemenang akan mendapat 3 poin, lalu 1 poin untuk hasil imbang, dan nol poin jika kalah.

Lalu, apabila ada lebih dari satu tim dengan poin yang sama, poin head to head akan jadi penentu tim yang duduk di posisi lebih baik. Kemudian, selisih gol head to head, gol yang dicetak head to head antara tim dengan poin yang sama akan jadi penentu berikutnya.

Jika setelah penentuan tersebut masih tetap ada lebih dari dua tim yang poinnya sama, selisih gol, gol yang dicetak di semua laga, adu penalti jika hanya dua tim yang imbang berhadapan di laga terakhir, poin kedisiplinan, serta pengundian yang akan menentukan. Dengan kondisi itu, ajang Piala Asia U-20 2023 dipastikan berjalan seru dan menarik. Keluarga Vision dapat menyaksikan Piala Asia U-20 2023 ini di MNC Vision. Berikut Jadwal Lengkap Piala Asia U-20 2023 Grup A Rabu, 1 Maret 2023 19:00 WIB: Uzbekistan Vs Suriah - Stadion Milliy 17:00 WIB: Indonesia Vs Irak - Stadion Lokomotiv Sabtu, 4 Maret 2023 17:00 WIB: Suriah Vs Indonesia - Stadion Lokomotiv 19:00 WIB: Irak Vs Uzbekistan - Stadion Milliy Senin, 7 Maret 2023 19:00 WIB: Uzbekistan Vs Indonesia - Stadion Istiqlol 19:00 WIB: Irak Vs Suriah - Stadion Lokomotiv Grup B Rabu, 1 Maret 2023 19:00 WIB: Qatar Vs Iran - Stadion Istiqlol 15.00 WIB: Australia Vs Vietnam - Stadion Istiqlol Sabtu, 4 Maret 2023 15.00 WIB: Iran Vs Australia - Stadion Istiqlol 19:00 WIB: Vietnam Vs Qatar - Stadion Istiqlol Senin, 7 Maret 2023 15.00 WIB: Qatar Vs Australia - Stadion JAR 15.00 WIB: Vietnam Vs Iran - Stadion Istiqlol Grup C Kamis, 2 Maret 2023 15.00 WIB: Korea Selatan Vs Oman - Stadion JAR 17:00 WIB: Tajikistan Vs Yordania - Stadion Lokomotiv Minggu, 5 Maret 2023 17:00 WIB: Oman Vs Tajikistan - Stadion Lokomotiv 15.00 WIB: Yordania Vs Korea Selatan - Stadion JAR Rabu, 8 Maret 2023 17:00 WIB: Korea Selatan Vs Tajikistan - Stadion Milliy 17:00 WIB: Yordania Vs Oman - Stadion Lokomotiv Grup D Jumat, 3 Maret 2023 17:00 WIB: Arab Saudi Vs Kirgistan - Stadion Milliy 15.00 WIB: Jepang Vs China - Stadion JAR Senin, 6 Maret 2023 15.00 WIB: Kirgistan Vs Jepang - Stadion JAR 17:00 WIB: China Vs Arab Saudi - Stadion Milliy Kamis, 9 Maret 2023 17:00 WIB: Arab Saudi Vs Jepang - Stadion Lokomotiv 17:00 WIB: China Cs Kirgistan - Stadion JAR Seperti apa perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-20 nanti? Saksikan pertandingan Piala Asia U-20 AFC 2023 secara live di MNC Vision! Yuk, dukung Skuad Timnas Indonesia U-20 meraih juara dengan menyaksikan seluruh pertandingannya melalui Soccer Channel dan MNC Sports berkualitas HD dengan mengaktifkan Paket Sports Mania hanya dengan Rp69.000/30 hari dengan login Vision+ menggunakan nomor handphone yang terdaftar di MNC Vision. Kamu bisa nonton secara multiscreen Kapan Pun di Mana Pun, lho! Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan semua informasi terlengkap dan terbaru seputar MNC Vision dengan mengunjungi: www.mncvision.id