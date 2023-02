ALISSON Becker janjikan satu hal kepada suporter The Reds jelang laga Liverpool vs Everton. Mengingat betapa pentingnya laga ini, The Reds – julukan Liverpool – diharapkan bisa bekerja keras demi kembali ke jalur kemenangan.

Liverpool kembali ke Anfield untuk laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Selasa 14 Februari 2023 dini hari WIB. Mereka melakoni laga ini dengan catatan yang buruk lantaran tak pernah menang dalam tiga partai terakhir di semua ajang, dengan dua pertandingan teranyar berakhir kekalahan.

Alisson memahami bahwa Liverpool akan melakoni laga ini dengan kondisi yang tidak ideal. Sang penjaga gawang asal Brasil hanya bisa menjanjikan untuk berupaya semaksimal mungkin demi kembali ke jalur kemenangan.

“Ini adalah momen yang sulit, kami menyadarinya,” ungkap Alisson Becker dilansir dari laman resmi Liverpool, Senin (13/2/2023).

“Saya pikir langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk mengubah situasi adalah mengenali situasi Anda yang sebenarnya. Kami melakukan itu. Untuk minggu ini, kami punya waktu, kami bekerja keras,” imbuhnya.

Alisson juga menyadari bahwa laga ini menjadi sangat penting bagi para suporter, mengingat ini adalah partai derby. Oleh karena itu, dia berjanji agar skuad asuhan Jurgen Klopp berjuang sekuat tenaga demi mengklaim hasil terbaik. “Kami tahu pentingnya derby dan kami tahu apa pentingnya dan makna bagi kami untuk tampil bagus,” sambung pemain berusia 30 tahun tersebut. “Kami ingin menunjukkan kepada para suporter bahwa kami masih memiliki keinginan di dalam diri kami. Kami akan melakukan itu dan mencoba memenangkan pertandingan,” pungkasnya.