ADA 3 negara Asia Tenggara (ASEAN) yang hadapi finalis Piala Dunia di FIFA Matchday Maret 2023. Salah satu di antaranya merupakan rival Timnas Indonesia di kawasan ASEAN.

Seperti diketahui, sejumlah tim-tim di seluruh dunia tengah membidik lawan tangguh untuk berlaga di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Termasuk di antaranya tim dari negara Asia Tenggara, yang tak mau ketinggalan untuk melakoni laga uji coba.

Menariknya, ada 3 tim ASEAN, yang kabarnya akan menjajal kekuatan negara dengan status finalis Piala Dunia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia Tenggara yang hadapi finalis Piala Dunia di FIFA Matchday Maret 2023:

3. Timnas Indonesia





3 negara Asia Tenggara yang hadapi finalis Piala Dunia di FIFA Matchday Maret 2023 dimulai dari Timnas Indonesia. Ya, rencananya skuad asuhan Shin Tae-yong ini bakal menjajal tim dari Amerika Selatan, Bolivia.

Sekadar diketahui, Bolivia pernah berpartisipasi tiga kali di Piala Dunia, yaitu di edisi 1930, 1950, dan 1994. Namun, mereka belum berhasil lolos dari fase grup di setiap edisinya.

Sementara Timnas Indonesia, diproyeksikan melawan Bolivia di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Hal itu diungkap langsung oleh Shin Tae-yong.

“Memang belum pasti 100 persen, tetapi sepertinya akan lawan Bolivia atau Tajikistan," kata Shin Tae-yong di Jakarta.

2. Timnas Myanmar

Selanjutnya ada Myanmar. Tim berjuluk The Lions Asia itu diketahui akan berjumpa India di FIFA Matchday Maret 2023. India sendiri diketahui sempat dinyatakan lolos ke Piala Dunia 1950. Hanya saja, raksasa Asia Selatan itu terpaksa mundur dari Piala Dunia yang digelar di Brasil tersebut. Penyebabnya, skuad India saat itu bermain sepakbola tanpa mengenakan sepatu alias nyeker! Alhasil mereka pun undur diri karena tak bisa memenuhi persyaratan itu. 1. Timnas Thailand

Kemudian di posisi pertama ada Timnas Thailand, yang merupakan rival dari Timnas Indonesia di kawasan ASEAN. Ya, tim berjuluk Gajah Perang itu diketahui akan berjumpa Irak di FIFA Matchday Maret 2023. Hal itu diketahui melalui akun Twitter The Asean Football. Dalam cuitannya, Thailand dipastikan berhadapan dengan Irak, setelah gagal mentas di Piala AFF-nya Asia Barat 2023. “Setelah WAFF Championship 2023 diumumkan batal atau ditunda, FAT mengontak Irak dan mereka sepakat menggelar pertandingan untuk FIFA Matchday Maret 2023. Pertandingan akan digelar di Baghdad, Irak,” tulis akun Twitter @theaseanball. Sekadar diketahui, Irak sendiri merupakan negara kuat di Asia. Mereka bahkan pernah mentas di Piala Dunia 1986, meski harus puas jadi juru kunci di fase grup.