PELATIH Al Nassr, Rudi Garcia turut menyoroti penampilan apik dari megabintang Cristiano Ronaldo usai menorehkan quattrick pertama di Liga Arab Saudi 2022-2023. Ia pun begitu kagum melihat penampilan sang megabintang menggila di lapangan.

Ya, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak empat gol alias quattrick kala Faris Najd -julukan Al Nassr- membantai Al Wehda dengan skor 4-0 pada laga lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdul Aziz Stadium, Jumat 10 Februari 2023 dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo tampil gacor pada laga itu dengan memborong empat gol masing-masing pada menit ke-21, 40, 53 (P), dan 61. Quattrick CR7 (julukan Cristiano Ronaldo) membuatnya mencatatkan rekor yang kini mengoleksi 503 gol di level klub.

Berkat penampilan apiknya, Cristiano Ronaldo pun mendapat pujian setinggi langit dari Rudi Garcia. Ia mengakui megabintang 38 tahun asal Portugal itu telah mencapai performa terbaiknya dan mulai nyetel dengan rekan-rekannya.

“Ronaldo telah mencapai tahap konsistensi dan keharmonisan yang luar biasa dengan rekan satu timnya,” ungkap Rudi Garcia, dilansir dari 90min, Sabtu (11/2/2023).

“Seiring waktu, rekan satu timnya mengerti apa yang dia inginkan dan kapan dia akan mencetak gol. Saya pikir itu adalah malam yang baik untuk Cristiano Ronaldo karena dia mencetak empat gol," tambahnya.

Quattrick tersebut tercipta tak lama setelah Cristiano Ronaldo menjadi sasaran beberapa kritik di media menyusul komentar dari rekan setim Al Nassr, Luiz Gustavo. Kala itu, Luiz Gustavo menyebut pemain 38 tahun tersebut membuat timnya lebih sulit.

"Tentu saja, kehadiran Cristiano menyulitkan kami, karena semua tim berusaha untuk berpartisipasi melawannya dengan cara terbaik, dan dia memberikan motivasi kepada semua orang," cetus Luiz Gustavo. Kendati begitu, Luiz Gustavo mengakui kehadiran Cristiano Ronaldo di Al Nassr memberikan keuntungan besar bagi timnha. Sebab belajar darinya setiap hari, mengingat kemampuan hebat yang dimilikinya baik secara teknis maupun fisik. "Cristiano Ronaldo diciptakan untuk tantangan dan dia selalu berhasil di dalamnya. Dan semua orang di sini menunggu apa yang akan dia tunjukkan. Dia telah mencetak gol pertamanya dan karena itu dia menghilangkan tekanan," tukasnya. Sebagai informasi, pada laga kontra Al Wehda, Cristiano Ronaldo kembali menjadi starter untuk ketiga kalinya secara beruntun untuk Al Nassr. Pemilik lima gelar Ballon dOr itu akan kembali beraksi kala Al Nassr menghadapi Al Taawoun pada Jumat 17 Februari 2023 malam WIB.