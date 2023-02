5 negara antah berantah yang pernah dihadapi Timnas Indonesia menarik dikulik. Sebab, tak jarang tim-tim yang dilawan Timnas Indonesia ini jarang terdengar oleh publik.

Hal itu terjadi karena memang asal negara dari tim-tim itu yang kurang familier diketahui publik. Selain itu, tim-tim tersebut juga kurang dikenal lantaran ranking FIFA mereka yang kurang baik karena jarang tampil di ajang bergengsi.

Jadi, siapa saja tim itu? Berikut 5 negara antah berantah yang pernah dihadapi Timnas Indonesia, sebagaimana dilansir dari laman 11v11.com.

5. Mauritius





Salah satu negara antah berantah yang pernah dihadapi Timnas Indonesia adalah Mauritius. Mauritius sendiri merupakan sebuah negara kepulauan di timur Madagaskar di Benua Afrika.

Secara peringkat, Mauritius pun tercecer di ranking FIFA. Mereka kini hanya menempati posisi ke-180 di ranking FIFA.

Timnas Indonesia pun baru satu kali bersua dengan Mauritius. Hal itu terjadi pada 11 September 2019. Timnas Indonesia pun sukses menang dengan skor 1-0 dalam laga persahabatan internasional itu.

4. Fiji





Kemudian, ada Fiji. Tim yang merupakan anggota dari Konferederasi Sepakboal Oseania (OFC) ini kini menempati urutan ke-163 di ranking FIFA.

Timnas Indonesia pun tercatat sudah 3 kali bersua dengan Fiji. Pertemuan pertama terjadi pada 31 Mei 1981 di ajang Piala Dunia. Skuad Garuda pun ditahan imbang 0-0 kala itu.

Setelah itu, pertemuan kedua tim terjadi lagi pada 10 Agustus 1981 di pentas Piala Dunia juga. Hasilnya, Timnas Indonesia kembali imbang dengan skor 3-3. Terakhir, Timnas Indonesia bertemu Fiji dalam pertandingan persahabatan pada 2 September 2017. Hasilnya kembali imbang 0-0.

3. Tanzania

Di urutan ketiga, ada Tanzania. Tim yang satu ini berada di bawah Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF). Tanzania pun duduk di peringkat ke-130 pada ranking FIFA saat ini. Sama seperti melawan Mauritius, Timnas Indonesia baru sekali saja bersua dengan Tanzania. Hal itu terjadi dalam laga persahabatan internasional yang sukses dimenangkan Skuad Garuda dengan skor 3-1 pada 14 September 1997. 2. Vanuatu

Lalu, ada Vanuatu. Tim yang masuk Konfederasi Sepakbola Oseania (OFC) ini pun tercecer di ranking FIFA karena menduduki posisi ke-164 saat ini. Ranking tertinggi yang pernah diduduki oleh Vanuatu adalah ke-131 pada Oktober 2007. Sementara ranking terendah diduduki mereka pada Oktober 2015, yakni menempati posisi ke-201. Timnas Indonesia pun sukses meraih kemenangan besar kala bersua Vanuatu. Tampil pada 15 Juni 2019 dalam laga persahabatan, Skuad Garuda menang telak dengan skor 6-0. Setelah itu, kedua tim belum pernah bertemu lagi. 1. Curacao

Terakhir, ada Curacao. Nama tim yang satu ini mungkin asing bagi penggemar sepakbola Indonesia. Alhasil, kala PSSI mengumuman bahwa Curacao akan menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022, banyak orang bertanya-tanya seperti apa tim ini. Meski namanya asing, Curacao bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sebab, di ranking FIFA, Curacao menempati posisi lebih tinggi dari Timnas Indonesia, yakni duduk di urutan ke-86. Bahkan, tim yang masuk Konferedasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) ini pernah menempati urutan ke-68 di ranking FIFA pada Juli 2017. Itu jadi ranking tertinggi yang pernah mereka tempati. Tak ayal, Curacao dipandang jadi lawan tepat untuk dihadapi Timnas Indonesia yang sedang mendongkrak posisi di ranking FIFA. Kerja keras pasukan Shin Tae-yong pada tahun lalu pun berbuah manis. Timnas Indonesia sukses menang di dua laga yang dijalani. Pada pertemuan pertama yang terjadi pada 24 September 2022, Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2. Kemudian, pada 27 September 2022, Skuad Garuda kembali mengalahkan Curacao dengan skor 2-1.